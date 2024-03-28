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400.000 TL taşıt kredisinde faizler düşürüldü! Halkbank bol keseden taksitli veriyor

İkinci el taşıt kredisi veren bankalar arasında yer alan Halkbank cazip taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine topluyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:06
400.000 TL taşıt kredisinde faizler düşürüldü! Halkbank bol keseden taksitli veriyor

Sıfır araç almanın imkansız olduğu şu zorlu dönemlerde ikinci el alımına ilişkin talep git gide artıyor. Artan talep ikinci el fiyatlarını da yükseltirken, araç almak isteyen bankaların d-sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Politika faizlerinden etkilenen ve geçtiğimiz hafta yeni uygulamaya geçen taşıt kredileri ile alakalı bir çok banka düşük faiz kampanyalarını açıklamaya devam ediyor.

İkinci el taşıt kredisi veren bankalar arasında yer alan Halkbank cazip taşıt kredisi kampanyası ile dikkatleri üzerine topluyor.

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

 Taşıt kredisi kullanarak otomobil alma tercihini kullanan vatandaşa birçok banka ılımlı yaklaşıyor. Halkbank tarafından ikinci el taşıt almak isteyen bireye özel olarak sunulan kampanyada indirimli taşıtı finansmanı sağlanıyor. Halkbank 0 kilometre araçlara yönelik aylık faiz oranını yüzde 5,09 olarak açıklarken, 2 el araç alımlarında ise bu oran 5,15'e yükseltilmiş bulunuyor. Hayalindeki araca sahip olmak isteyen bireye özel cazip faiz oranları sunan Halkbank taşıt kredisi kampanyasında her bütçeye uygun avantajlı geri ödeme seçenekleri ile tercih edilebilirliği arttırıyor.

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Kredi ödemeleri konusunda tercihler sunan Halkbank, aylık eşit taksitli, azalan taksitli ya da artan taksitli olarak geri ödeme imkanı sağlayabiliyor. Bu imkanlar arasından taşıt kredisi kullanacak olan müşteri kendi inisiyatifine bırakılarak istediği esnek ödemek imkanını kullanabiliyor.

Bankacılık kuralları gereği geçtiğimiz hafta açıklanan yeni kanunlarda 400 bin TL'ye kadar taşıt kredileri 48 aya kadar vade imkanı ile sağlanabilmekte iken 800 bin TL'ye kadar olan araçlar ise en fazla 36 aya kadar vade sağlanıyor. Halkbank resmi internet sitesinde 400 bin TL tutarında taşıt kredisi kullanacak olan vatandaşa özel olarak hesaplama detayını sunmuş bulunuyor. 36 ay vadede geri ödeme imkanı sağlanan 400 bin TL taşıt kredisi tutarını faiz oranı %4,95 olarak açıklanırken aylık taksit ödemesi bu hesaplama ile birlikte 28.789 TL'ye denk geliyor.

Banka tarafından kredi kullanmak için bazı şartlar ve kurallar açıklanmış bulunuyor. Bu kapsamda Kredi notunun yeterli olması durumunda ve aracın kasko değerinin Kredi tutarını karşılaması şartına ikinci el taşıt kredisi kullanılabiliyor. Halkbank internet şubesi mobil bankacılık uygulaması ya da en yakın Halkbank şubesine başvurarak ikinci el taşıt kredisi başvurusu tamamlanabiliyor

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