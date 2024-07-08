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65 yaş aylığına devasa zam geldi! O tarihte hesaplara zamlı tutar yatacak

65 yaş aylıkları Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte zamlandı! Aktarılan yeni bilgilerde 65 yaş aylığının ne kadar olacağı netleşirken, maaşların kaç lira olacağı da hesaplandı. İşte güncel 65 yaş aylığı tutarı...

Yayın Tarihi: 08.07.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 10:40
65 yaş aylığına devasa zam geldi! O tarihte hesaplara zamlı tutar yatacak

Yaşlılık aylıkları enflasyon rakamlarının ardından değişti! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Netleşen enflasyon farkıyla bitlikte memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı da belli oldu. Bu sayede memur maaşına göre zamlanan yaşlılık aylığı olarak da bilinen 65 yaş maaşının da böylelikle hangi aralığa taşınacağı belli oldu. 

Her yıl memur maaşlarıyla birlikte zamlanan 65 yaş aylıkları tekrar yükseldi. Memurlara yapılacak olan sözleşme ve enflasyon zammının netleşmesiyle birlikte 65 yaş maaşı alanlar, maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Haziran ayı enflasyonunun netleşmesinin ardından 65 yaş aylığının ne kadar zamlanacağı da belli oldu. Bu kapsamda şu anda 3 bin 504 liralık ödeme alan 65 yaş üzeri vatandaşların maaşlarına yapılacak zamlar da açıklanmaya başladı. Peki, güncel 65 yaş aylığı maaşının ne kadar olması bekleniyor? 65 yaş maaşı nedir ve kimler hangi şartlarda alabilir? İşte merak edilen tüm detaylar… 

65 yaş aylığı

65 yaş aylığı nedir? Kimler 65 yaş aylığını alabilir? 

65 yaş aylığı adından da görüldüğü üzere 65 yaşını dolduran muhtaç kimselere verilen maaştır. Devlet tarafından verilen bu maaş, 65yaş üzerindeki yaşlı kişilerin standartlarını yükseltmek ve geçinebilmesini sağlamak adına verilen aylık bir yardımdır. Her ay 65 yaş üzeri kişinin hesabına yatan bu aylık, memur maaşlarına göre zamlanır. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 65 yaş üzerinin alabildiği bu aylıktan faydalanabilme şartları ise şöyledir: 

65 yaş aylığı alabilmek için bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Karşılanması gereken şartlar arasında öncelikle 65 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterler bulunur. Diğer şartlar ise şöyledir:

  • Söz konusu 65 yaş üzerinin hiçbir sosyal güvencesi bulunmaması 
  • Nafaka ya da dul-yetim maaşı gibi herhangi bir geliri bulunmaması
  • Emekli maaşı ya da gayrimenkul geliri benzeri herhangi bir düzenli geliri olmaması
  • Sağlık sigortasının bulunmaması 
  • Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre herhangi bir yerden harçlık almıyor olması 
  • Yaşadığı hane halkı gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olması 

65 yaş maaşı

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 

Temmuz 2024’te 65 yaş aylığı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler kapsamında zamlandı. Ağustos ayı itibarıyla 65 yaş aylıklarının 3 bin 504 liradan 4 bin 180 liraya yükseldiği aktarıldı. Yani, önümüzdeki ay itibarıyla 65 yaş üzeri aylıkları 4 bin 180 lira olarak yatmaya başlayacak. Önümüzdeki 6 ay boyunca yatacak olan tutar, Ocak ayında zamlarla birlikte yeniden değişecek. 

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