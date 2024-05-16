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439 bin liraya sıfır elektrikli araç! Citroen ve Fiat gemileri yaktı, gideni araç sahibi yapıyor

Akaryakıt fiyatlarının git gide artması mazot ve benzin fiyatlarından sıkılan vatandaş, soluğu elektrikli araç piyasasında alırken, uygun fiyatlı ve konforlu araçlar da ilgi odağına giriyor.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:38
439 bin liraya sıfır elektrikli araç! Citroen ve Fiat gemileri yaktı, gideni araç sahibi yapıyor

Gerek sıfır gerekse de ikinci el araç piyasasından araç almanın git gide zorlaştığı ve taşıt kredisi faizlerinin de artışının devam ettiği şu günlerde markalar tarafından yapılan indirim kampanyaları merakla araştırılıyor. Markalar, modelleriyle alakalı ay ay kampanya güncellemesini sunarken, vatandaş bu kampanyalar ile birlikte sıfır aracı ikinci el fiyatına alabilmenin mutluluğunu yaşayabiliyor. Özellikle de elektrikli araçlar tercih edilebiliyor. Akaryakıt fiyatlarının git gide artması mazot ve benzin fiyatlarından sıkılan vatandaş, soluğu elektrikli araç piyasasında alırken, uygun fiyatlı ve konforlu araçlar da ilgi odağına giriyor.

CİTROEN VE FİAT ELEKTRİK ARAÇ KAMPANYASI

Elektrikli araç piyasasında, Citroen ve Fiat’ın yeni modelleri Ami ve Topolino modelleri uygun fiyat ve konforlu ve basit kullanımları ile son zamanlarda dikkatleri üzerine toplamışa benziyor. Bu iki model, özellikle bütçe dostu seçenekler arayan tüketiciler için cazip birer alternatif sunuyor. Türkiye otomobil pazarında rekabetin hat safhada kızışmaya devam ettiği bu dönemde, Ami ve Topolino’nun piyasaya sürülmesi, elektrikli araçlara olan ilgiyi daha da artırırken, uygun fiyatı da tercih edilebilirliğini arttırıyor.

ARAÇ

İki rakip firma tarafından eş modellerin fiyat karşılaştırması da yapıldı. Citroen’in Ami modeli, 439.000 TL tutarı ile rekabete dahil olurken, Fiat’ın Topolino modeli de 449.900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Bu iki araç diğer elektrikli araç segmentlerine göre fiyat bakımından daha cazip olurken, araç kullanımlarının kolaylığı ile de her kesime hitap ediyor.

UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Fiat ve Citroen resmi internet sitelerinde Mayıs ayı fiyat güncellemesi tamamlanırken, fiyatlar da şu lekilde belirlendi.

• Fiat Topolino:

o Versiyon: Topolino

o Yakıt Tipi: Elektrikli

o Fiyat: 449.900 TL

o Versiyon: Topolino Plus

o Yakıt Tipi: Elektrikli

o Fiyat: 479.900 TL

• Citroen Ami:

o Versiyon: Ami One Electric

o Yakıt Tipi: Elektrikli

o Fiyat: 439.000 TL

Özellikle de bu iki araç elektrikli araçların yaygınlaştırılması konusunda öncü adım atılmasına mahal vereceğe benziyor.

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