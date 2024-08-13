4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

2024 yılı emekliler için ayrı bir avantaj ile geçmeye devam ediyor. Ocak ayında yüzde 50'ye yakın zam alan emekli, Temmuz'da enflasyon oranında zam alırken, hükümetten tarafından bakanlıklar aracılığı ile de bir çok imkan sunulmaya devam ediyor. Ocak ayında 10 bin liraya yükselen en düşük emekli maaşı, Temmuz ayında 12,500 TL'ye yükselirken, Ağustos ayı emekliler için ayrı bir avantaj ile geçmeye devam ediyor. Hem zamlı maaş ödemeleri hem de şaşırtıcı ek ödeme fırsatları, Ağustos'u emekli ayı haline getiriyor.

AĞUSTOS'TA EK ÖDEMELER

Ağustos ayında emekliye Temmuz ayında yapılan zam farklarını almaya başladı. Yapılan ödemeler Ağustos maaşları ile birleşince, bu ay fazla maaş alma imkanı doğarken, bankaların da cazip fırsatları emekliyi cezbediyor.





AĞUSTOS EMEKLİ PROMOSYONLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Mart ayında emekli promosyonları ile alakalı olarak alınan kararlar doğrultusunda kamu bankalarında ödeme tutarları arttırılmış ve 8.000 TL ile 12.000 TL arasına yükselitlmişti. Akabinde özel bankalar da tutarları yükselterek zam akımına ayak uydurmuş artı kampanyaları ile tutarları 20,000 TL'ye kadar ulaşmıştı. Kimi bankaların kampanyaları 31 Temmuz itibari ile sona ererken Ağustos emekli promosyonları da emeklinin gönlünü çeleceğe benziyor. Bu kapsamda Ağustos ayında yeni emekli promosyonu kampanyalarına başvuran emekli, artı bir maaş ödemesi olarak emekli promosyonu alıyor.

AĞUSTOS MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ağustos ayında emekli promosyonları kampanyalar kapsamında artış gösterirken, maaş ödemelerinin günleri de SGK'nın yaptığı açıklama kapsamında merak uyandırıyor. SGK, Ağustos ayı maaş ödeme takvimini açıklarken, 4C emeklileri, zamlı maaşlarını ve maaş farklarını ayın başında almaya başlarken, SSK emeklileri 17-25 Ağustos tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 26-28 Ağustos tarihleri arasında ödemelerini alacak.





AĞUSTOSTA EKSTRA ÖDEMELER

4A 4B ve 4C emeklileri Ağustos ayında hem zamlı maaşlarını hem de fark ödemelerini alacak. Buna ek olarak bankaların yeni kampanyalarına dahil olunmasi ile birlşkte artı ödemeler ile bütçelerini rahatlatacak.