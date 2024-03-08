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4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

Emekli, kendi maaşlarına ek olarak ödenecek tutarlar ve destekler konusundaki araştırmalarını sürdürüyor

Yayın Tarihi: 08.03.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:49
4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

Emekliye ek gelir kaynağı olarak 3 senede bir ödenen emekli promosyonları güncellemeleri özellikle de yeni yıl emekli maaş zamları sonrasında güncellemye girmeye başlıyor. Mart ayında hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu ödemesini yaptığını araştıran emekli, refahına en uygun bankayı tercih edebiliyor. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükselmesi akabinde emekli promosyonlarında maaş aralıkları eşitlenmişken, gerek kamu bankaları gerekse de özel bankaların verdikleri promosyon ödemeleri de merak konusu olmaya başladı. 

Şubat ayında tam olarak ödenen zamlı emekli maaşlarının akabinde Mart ayına girilmesi ile birlikte güncellenen emekli promosyon tutarları araştırılmaya devam ediliyor. Bankaların emekli kapma yarışında kullandığı bu promosyon ödemeleri, emeklinin maaşını ilgili bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca maaş almaya taahhüt vermesi durumunda sağlanıyor. Peki Mart ayı itibariyle hangi banka ne kadar promosyon veriyor? işte detaylar...

2017 senesinden beri SGK ile bankaların anlaşması kapsamında emekliye maaşını taşıması karşılığında ve 3 sene aynı bankadan maaş alması imzasına emekli promosyonu ödemeleri yapılıyor. Bankalar promosyona ek olarak düzenlediği kampanyalar ile ilgi odağı olurken emekli, refahına uyan bankadan 3 yıl süre ile maaş alma sözü veriyor. İşte güncel emekli promosyon tutarları

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BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

DenizBank 3 sene boyunca maaşını bankadan alacak olan emekliye 5.000 TL'ye varan ek ödeme imkanı sunuyor. ING Bank maaşını taşıyan emekliye 4A 4B 4C fark etmeksizin 15 bin TL'ye vararak nakit promosyon ödemesi yapıyor. Maaş tutarına göre koşulsuz olarak 10.000 TL fırsatı sunan ING Bank, otomatik fatura talimatına ₺5.000'ye kadar ödeme yapıyor. 

Bu sayede kampanyadan da faydalanan emekli 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabiliyor. Fibabanka da uzun zamandır emekli promosyon ödemesi yapmaya devam ediyor. Yapılacak promosyon ödemeleri maaş aralığına göre 4.500 TL ile 7.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor 

Yapı Kredi Bankası 1 Mart'ta başlattığı emekli promosyonu kampanyasında 7500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yaparken, 2 ay içerisinde 2 ödeme talimatına 1000 TL'ye varan ek ödeme imkanı sağlıyor. Akbank emekli promosyonunda 12.500 TL'ye kadar ödül veriyor. Maaş aralığına göre 6.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen emekli promosyonlarına chip para fırsatı 2500 TL olarak ödeniyor. Türkiye Finans Bankası, ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterisine 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Kamu bankalarında emekli promosyon ödemeleri ise 3 yıl için toplam 5000 TL olarak devam ediyor

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