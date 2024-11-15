4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Türkiye'de milyonlarca emekli, 2025 Ocak ayında yapılacak zammı beklerken, SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan şok bir iddia geldi. Erdursun, olabileceği söylenen %17 oranındaki enflasyon farkının, emeklilerin büyük bir kısmı için "sıfır zam" anlamına gelebileceğini belirtti. Açıklamasına devam eden isim, sadece kök aylıklara yansıtılacak olan bu artışın, pek çok emekliye “sıfır zam” olarak geri dönebileceğini sözlerine ekledi.

KÖK AYLIK HESAPLAMASI İLE SIFIR ZAM

Sorunun kaynağının emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan kök aylık sistemi olduğunu ifade eden Erdursun, sisteme göre, emekli aylığı 12.500 TL'nin altında olanların aylıkları, hazine desteğiyle bu rakama tamamlandığını belirtti. Erdursun'a göre, enflasyon farkının yalnızca kök aylıklara yansıtılacak olması, 12.500 TL'nin altında kök aylığı olan milyonlarca emeklinin, zamdan yeterince faydalanamamasına mahal vereceği belirtildi.

EMEKLİLİLERE DÜŞÜK ARTIŞ SENARYOSU KURULDU

Erdursun, emekli aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınan unsurların, çalışma süresi ve prime esas kazançlar olduğunu vurgularken, hazine desteğine değinen isim, "Bu durumda, 12.500 TL’lik destekle yaşamını sürdüren emeklilerin alım gücü azalmaya devam edecek," dedi.

Yılbaşına sayılı vakit kala emekli maaşları ile alakalı konulara değinen Erdursun, maaş artışı beklentisinde olan emekliyi uyardı. Özellikle yıllarca prim ödeyip düşük kök aylık alan emeklilerin, enflasyon karşısında nasıl etkileneceği konusuna değinen isim, maaş hesaplama sisteminin problemlerini değerlendirdi.

Yüksek enflasyon oranlarının emeklilerin maaşlarını olumsuz etkileyeceğine işaret eden Erdursun, "Emeklilere 2025 Ocak ayında %17’lik enflasyon farkı verilecek. Ancak bu fark sadece kök aylıklara yansıyacak ve 12.500 TL olan tamamlanan aylıkta herhangi bir artış olmayacak. Örneğin, 10.700 TL kök aylık alan bir emekli, yine 12.500 TL almayı sürdürecek." Dedi. Mevcut düzenlemenin yenilenmemesi durumunda ise maaşlarında zam göremeyecek olan emekli sayısının 3 milyon kişi olacağı biliniyor.

Erdursun, kök aylıkların belirli bir oranda artırılmaması halinde emeklilerin alım gücünün daha da düşeceğine dikkat çekerken, önerdiği düzenlemelerde maaşların 15.000 TL seviyesine çıkarılması gerektiğini savunarak, "Mevcut durumda 12.820 TL'ye kadar kök aylığı olan emekliler, yasal bir düzenleme yapılmadığı takdirde yeni yılda da 12.500 TL ile sınırlı kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



