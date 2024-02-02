4A, 4B'liye yeni müjde! Emekli zammı henüz açıklanmıştı! 5 Şubat'ta yeni dönem zammı açıklanıyor

Emekliye 2024'ün ilk 6 aylık döneminde ödenen emekli maaş zammının etkileri hala daha devam ederken, 2024 yılının ikinci yarısı için de zam hesaplamaları şimdiden yapılmaya başlamış bulunuyor. Her ay TÜİK tarafından yapılan zam oranlarının 6 aylık toplamının emekliye taban maaş zammı olarak yansıyacağı bilinirken, refah payı hariç zam hesaplamaları da yavaş yavaş başlayacak.

Ocak 2024 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zam oranı %49,25'e yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerinde seyrederken emekli maaşı zam farklarının ödeneceği tarih de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. TÜİK tarafından her ay açıklanan aylık enflasyon rakamlarının 6 aylık toplamı, emekli ve memur maaş zammının tabanı olarak belirleniyor. Temmuz ayında emekliye yapılacak olan yılın ikinci yarısı zammı için ilk oran Şubat tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. 5 Şubat'ta TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamları açıklaması Temmuz ayında emekliye yapılacak olan zam oranlarının şekillenmesini sağlayacak.





OCAK AYI ORANI TAHMİNİ İLE EMEKİ MAAŞ ZAMMI HESABI

Geçtiğimiz haftalarda SSK ve bağ-kur emeklilerine enflasyon rakamının 6 puan üzerinde zam yapılmasına karar verilmiş ve bakan Işıkhan tarafından yapılan son dakika Açıklama ile birlikte memur maaş katsayısına eşitleneceği müjdesi verilmişti. TÜİK tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon rakamları Temmuz ayı emekli maaş hesaplamasının da başlangıcı olacak. Tahmini enflasyon rakamlarına göre uzmanların yeni zam hesaplamaları da ortaya çıkacak.





OCAK AYI ENFLASYONU KAÇ OLACAK

TÜİK tarafında açıklaması yapılacak olan Tüketici Fiyat Endeksinin Ocak ayı için geçerli olan artışının %6,84 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda emekliye Temmuz ayında şimdiden %6,84'lük zam onaylanırken 10.000 TL maaş alanların taban maaşının 10.684 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. 15.000 TL maaş alan bir emeklinin ise sadece bir aylık enflasyonda maaşı 16.026 TL'ye yükselecek