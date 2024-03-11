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4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

Emekli maaşları ile alakalı gün gün gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Büyüme oranı katsayısına hesapla emekli maaşlarına yapılan zam oranı da ortaya çıktı

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:56
4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

Geçtiğimiz haftalarda 2023 yılı büyüme oranı açıklandı. Büyüme oranı katsayısına hesapla emekli maaşlarına yapılan zam oranı da ortaya çıktı. Yeni emekli olacak olan bireylerin maaşları bu oranda artış sergiledi. Milli gelir zammı adı altında ödenen bu ek zam hangi emeklileri kapsyacak? Emekliye ek zam ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta TÜİK tarafından yapılan açıklama emekliye müjde niteliğini taşımaktaydı. TÜİK'ten gelen büyüme rakamları açıklaması sonrasında büyüme zammı ile alakalı emekliye sevindirici haber verildi. Bu rakamların açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına güncelleme yapılacağı açıklanırken, milli gelirdeki artışın emeklilere ek artış olarak yansıtılacağı da açıklandı.

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NİSAN MAAŞLARINA ZAM

Türkiye ekonomisi 2023 senesi içerisinde yüzde 4,5 oranında büyüme gösterdiği açıklandı. Bu büyümenin %30'u milli gelir olarak maaşlara ek zam olarak yansıtılacakken bu zam oranının yüzde 1,35 olduğu hesaplandı. Ocak 2024 itibari ile geçerli olacak olan %1,35'lik zam Nisan 2024 emekli maaşlarında hesaplara aktarılacak. Nisan ayında da emekli 17-28 Nisan tarih aralığında emekli maaşlarını alacak. Emekli maaşını zamlı olarak alacak kesim de merak ediliyor. 

Mili gelir zammı şu şekilde hesaplanacak; 2000 öncesi kazançlar güncel değerleriyle maaş hesabında dikkate alınıyor.

2000-2008 döneminde enflasyon ve GSYH büyüme oranı maaş hesabında kullanılıyor.

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2008 sonrası dönemde ise prim kazançları, enflasyon ve GSYH'nin belirli bir oranı üzerinden maaş hesaplanıyor.

Ekim ayına kadar bu oranla ödemeler yapılacak iken Ekim Kasım Aralık dönemi verileri ise bir sonraki senenin büyüme zammı oranında artış gösterecek.

EMEKLİYE NİSANDA ÇİFTE ÖDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama kapsamında emekli ikramiyesinİ %50 arttırılarak 3000 liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramın Bir önceki haftasında emeklinin hesabına aktarılacak. 

EMEKLİ MAAŞLARINA EK İYİLEŞTİRME OLACAK MI?

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında 2024 yılı Temmuz zammı öncesinde emekli yeni bir iyileştirmeye gözünü çevirmiş bekliyor. Bu kapsamda başta en düşük emekli maaşları olmak üzere tüm emeklilere yeni bir zam yapılacağı iddia ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamının %24 olarak tahmin edilmesi akabinde 3 aylık enflasyon rakamı kapsamında emekli maaşlarına bir iyileştirme yapılması olası gibi duruyor.

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