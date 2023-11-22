5-10 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını başlattı: Bu illere talih kuşu kondu

Yatırım amaçlı arsa satın almak isteyenler, Milli Emlak tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyorlar. Hazine gayrimenkulleri uygun fiyatlarla alıcılarını bekledikleri bildirildi. 36 farklı ilde uygun fiyatlarla yüzlerce gayrimenkul satışa sunuldu.

Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığına ait arazilerin satışı tüm hızıyla devam ederken, yayınlanan tüm ilanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden Milli Emlak GOV TR'den yayınlanıyor.

ARSALAR İHALE YÖNTEMİYLE ALICISINI BULUYOR





İhale duyurusunun tarihini, ihale koşullarını, ihale fiyatını ve ihaleyi düzenleyecek il/ilçe Milli Emlak Müdürlüğü'nün iletişim bilgilerini içerir. Tüm mülkler, belirli tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırma yoluyla en yüksek teklifi verene satılır.

5 YIL EMLAK VERGİSİ MUAFİYETLERİ

Gayrimenkulünü satmak isteyenler peşin ödeme yapabilirken, satmak isteyenler de tek peşinatla toplam 24 ay vadeye taksitli ödeme yapabiliyor. Peşin satın alınan gayrimenkuller için 5 yıl süreyle KDV muafiyeti, emlak vergisi muafiyeti gibi avantajlar sağlanıyor.