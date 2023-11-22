5-10 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını başlattı: Bu illere talih kuşu kondu

Milli Emlak'ın satışa sunduğu Devlet Hazinesi mülkleri çok uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor. İlan, 36 ilde paylaşıldı. Çok sayıda kişi, 'Milli Emlak ilanına nasıl başvuru yapılır? şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Peki Milli Emlak emlak ilanlarını nerede görüntüleyebilirsiniz? Milli Emlak'lı gayrimenkul başvurusu nasıl yapılır? Detaylar burada..

5-10 bin TL'si olan arsa sahibi olacak! Milli Emlak sudan ucuza arsa satışını başlattı: Bu illere talih kuşu kondu
Yayın Tarihi:

Yatırım amaçlı arsa satın almak isteyenler, Milli Emlak tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyorlar. Hazine gayrimenkulleri uygun fiyatlarla alıcılarını bekledikleri bildirildi. 36 farklı ilde uygun fiyatlarla yüzlerce gayrimenkul satışa sunuldu.

Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığına ait arazilerin satışı tüm hızıyla devam ederken, yayınlanan tüm ilanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden Milli Emlak GOV TR'den yayınlanıyor.

ARSALAR İHALE YÖNTEMİYLE ALICISINI BULUYOR

Milli Emlak sudan ucuza arsa satışı

İhale duyurusunun tarihini, ihale koşullarını, ihale fiyatını ve ihaleyi düzenleyecek il/ilçe Milli Emlak Müdürlüğü'nün iletişim bilgilerini içerir. Tüm mülkler, belirli tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırma yoluyla en yüksek teklifi verene satılır.

5 YIL EMLAK VERGİSİ MUAFİYETLERİ

Gayrimenkulünü satmak isteyenler peşin ödeme yapabilirken, satmak isteyenler de tek peşinatla toplam 24 ay vadeye taksitli ödeme yapabiliyor. Peşin satın alınan gayrimenkuller için 5 yıl süreyle KDV muafiyeti, emlak vergisi muafiyeti gibi avantajlar sağlanıyor.

Öne Çıkanlar
İstanbul'da yıllar sonra ilk kez oluyor! En son 2016 yılında görülmüştü: Görenleri heyecanlandırdı İstanbul'da yıllar sonra ilk kez oluyor! En son 2016 yılında görülmüştü: Görenleri heyecanlandırdı
KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek
Hükümet toplantı kararı verdi! Yarın saat 14.00'te 16.000 TL IBAN'a aktarılabilir Hükümet toplantı kararı verdi! Yarın saat 14.00'te 16.000 TL IBAN'a aktarılabilir
Çok Okunanlar
KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek Dar gelirliye değil herkese yardım! Doğalgaz faturasının 150 TL'si o tarihe kadar devletten! Dar gelirliye değil herkese yardım! Doğalgaz faturasının 150 TL'si o tarihe kadar devletten! 150.000 TL Faizsiz evlilik kredisi başvurularında ince detay! Pilot iller kapsamı açıklandı 150.000 TL Faizsiz evlilik kredisi başvurularında ince detay! Pilot iller kapsamı açıklandı Faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Başvuranlara 300 TL fatura desteği geliyor: Bunu yapan dertten kurtulacak Faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Başvuranlara 300 TL fatura desteği geliyor: Bunu yapan dertten kurtulacak Arabasını muayeneye götürenler dikkat! Ödediğiniz o parayı geri alabilirsiniz: Oh çektirecek müjde verildi Arabasını muayeneye götürenler dikkat! Ödediğiniz o parayı geri alabilirsiniz: Oh çektirecek müjde verildi