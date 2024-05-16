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5 bin liralık alışverişin 3 bin lirası bedavaya gelecek! Banka kampanyayı patlattı

Garanti Bankası tarafından da bir çok kampanya Mayıs ayı itibari il açıklandı. Bedava alışveriş imkanı sunan kampanyalar ile alakalı açıklamalarına devam eden GAranti BBVA Mayıs ayında 3 bin lira ödeme yapacak

Yayın Tarihi: 16.05.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 13:06
5 bin liralık alışverişin 3 bin lirası bedavaya gelecek! Banka kampanyayı patlattı

Bankalar tarafından ay ay güncellenen kampanyalar vatandaşın adeta eli ayağı olabiliyor. Vatandaş acil ödemesi karşılığında, kredi kampanyalarını takip ederken, alışveriş yapacak olmaları durumunda da geri iade kampanyalarını yakından takip ediyor. Son zamanlarda özellikle de özel bankalar bu kampanyalar karşısında atağa geçmiş iken yeni müşteri kazanımı ve ürün, hizmet satılması amaçları hedefleniyor.

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GARANTİ BANKASI MAYIS KAMPANYALARI

Garanti Bankası tarafından da bir çok kampanya Mayıs ayı itibari il açıklandı. Bedava alışveriş imkanı sunan kampanyalar ile alakalı açıklamalarına devam eden GAranti BBVA Mayıs ayında 3 bin lira ödeme yapacak. 1 Mayıs itibari ile başlayan ve ay sonuna kadar devam edecek kampanya da toplamda 3 bin lira geri iade fırsatı sunulacağı belirtilirken, ilk bin lira harcamaya bin lira verecek olan banka sonraki her bin lira harcamaya 500 TL iade fırsatı sunacak.

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GARANTİ BONUS KAMPANYASI

Kampanyada kazanılan iadeler bonus olarak ödenecek iken kazanılan bonuslar için son kullanma tarihi 30 Haziran olarak belirtilmiş bulunuyor. Kampanyada harcama yapmadan önce başvuru şartı mevcut iken, internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinde yapılan başvurular kabul görüyor. bankaların müşteri memnuniyetini artırmak ve dijital platformları teşvik etmek amacıyla başlatılan bu kampanya da müşterinin maddi olarak rahatlaması hedefleniyor

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