5 dakika sonra 22.400 TL hesabınıza aktarılacak! Tek bir onayla fırsatı yakalayın

Hayat koşulları vatandaşın borcunun artmasına ya da acil ödemesi karşısında zor durumda kalmasına mahal verebilmekte. Nakit ihtiyacı git gide artan vatandaşın imdadına eskiden yetişen eş dost artık sadece kendi bütçesine yetişebildiği için devreye bankalar girmekte. Bankalar düzenledikleri kampanyalar ile müşterinin ihtiyacına ilaç gibi çareler sunuyor. Birey de çareyi bankaların sunduğu kampanyalarda bulabiliyor. Bankalar bu kapsamda müşteri çekip, hizmet satmayı hedefliyor. Bu kampanyalardan düşük faizli kredi imkanları işle birlikte faizsiz kredi imkanları dikkat çekiyor. Nakit ihtiyacının geri ödemesini daha düşük faizle karşılamak ya da faizsiz aynı ödediği miktarda taksitle geri ödemek cazip geliyor.

Bankalar son zamanlarda hoşgeldin kampanyaları ile faizsiz taksitli nakit avans kampanyaları sunuyor. Bu kampanya kredi kartı çıkarmak ve kartın limiti kadar ödenebildiği için herkes faydalanamıyor. Ancak sadece müşteri olmak şartına kredi puanı yeten her birey sıfır faizli kredi kartı kampanyalarından faydalanabiliyor.





QNB FİNANSBANK TÜM KAMPANYALAR BİR ARADA

QNB Finansbank düzenlediği yılbaşı kampanyası ile tüm kampanyaları bir araya getirerek 22,400 TL ödeme yapıyor. QNB Finansbank yeni müşterisi olan ve bunu da görüntülü konuşma yöntemi ile mobil uygulama üzerinden gerçekleştiren müşterisine tüm kampanyaları bir arada sunabiliyor.

QNB Finansbank 6 ay vadeli %0 faizli 10.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi ve Anında Kredi kampanyalarını birleştirerek toplamda 20,000 TL faizsiz geri ödemeli kredi imkanı sunuyor. İki kampanyayı bir araya getiren QNB Finansbank Kasım ayından bu yana devam eden kampanyasında %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL’lik kredi imkanı sağlıyor.





QNB Mobil'i indirerek başvuru formunu dolduran ve görüntülü konuşma ile müşteri olması kabul edilen her bireyi, anında kredi kampanyasından faydalanabiliyor.Başvurusunun onay almasının akabinde ise 5 dakika da ödemesini hesabına aktarabiliyor.

ARTI KAMPANYALAR

Banka yeni müşterilerine Ücretsiz EFT / Havale işlemleri hizmeti sunarken, kredi kartı başvurusu yapıp onay alması durumunda 2000 TL'ye varan chip para fırsatından da faydalanıyor. Bankanın yeni müşterilerine sunduğu diğer bir avantajda Otomatik fatura ödeme talimatı başına 100 TL, toplamda 300 TL’ye varan ParaPuan kampanyası olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda bütün kampanyalara dahil olan müşteri 22.400 TL'ye kadar ödeme alabiliyor.