Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından ay ay politika faizi güncellemesi duyurulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayı akabinde artış kararı alınan ve MArt ayına kadar süregelen politika faizi artış kararı, son 3 aydır stabil seyrediyor. Politika faizinin artışı en çok kredi, kartı ve mevduat faizlerini etkilerken mevduat getirileri de artmaya devam ediyor. Bankalar tarafından politika faizine paralel olarak sağlanan artışın yanı sıra kampanyalarda ek olarak getiri imkanı sağlıyor. Özellikle de hoşgeldin faizi kampanyaları yakından takip ediliyor. Ağustos ayına girilmesi ile birlikte bankaların sunduğu mevduat faizleri de yakın metraja alınmış bulunuyor.



Piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek adına politika faizi stratejisini kullanan TCMB, TL’nin kullanımının arttırılması ve dengenin korunması adına önemli adım atmış bulunuyor. Mevduat faizleri bankalar arasında rekabet ortamının da artmasına mahal verirken, bu durumda kazançlı çıkan yatırımcı oluyor.





100.000 TL’si olan bir vatandaş, Ağustos ayında hangi bankanın daha çok kazandıracağını ve mevduat faizlerini araştırıyor. İşte banka banka 100.000 TL’nin 32 günlük getirisi

• ING: Yüzde 52 ile en yüksek faizi sunan banka oldu. 32 günde 3 bin 351 TL kazanç imkanı sağlıyor.

• Fibabank: Yüzde 52 ile ING'yi takip ederken, getiri aynı tutar olarak hesaplanıyor.

• OnPlus yüzde 54 oran verdiği kampanyasında 4.367,21 TL getiri sağlıyor.





• Alternatifbank yüzde 53 ile 4.286,34 TL kazandırıyor.

• OdeaBank tarafından bir süredir devam eden kampanya kapsamında 32 günlük faiz oranı yüzde 51 olarak açıklanırken 4.124,59 TL getiri ödemesi yapıyor.