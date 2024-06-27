50.000 TL’niz olsun yeter! TCMB kararları bu ay en çok size yarıyor

Ekonomik koşullar gereği kazanç sağlamanın zor olduğu şu günlerde yatırımcı en fazla getiri sağlayan kazanç yollarını aramaya devam ediyor. Artan politika faizi mevduat hesaplarına yararken, geçtiğimiz seneden bu yana kat be kat artan faizler, yatırımcının kazancını da yükseltiyor. Birikimini mevduat hesaplarından yana kullanan yatırımcının en çok araştırdığı konu ise faiz oranları olurken, bankalar için rekabet ortamını oluşturan bu durum faiz yarışını da hızlandırmakta. Yeni müşteri kazanma ya da müşterisini başka bankalara kaptırmamak adına yükseltilen mevduat faizleri, gerek aylık, günlük, yıllık gibi hesaplarla sunuluyor. Özellikle de aylık artı maaş olarak alınabilecek mevduatlar tercih edilirken, faizler de bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.





Son dönemde bankalar, vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranlarını artırarak yatırımcıları çekme yarışında öne çıkmayı başarıyor. Ay ay açıklanan faizler yüksek getiri arayışına giren yatırımcı için cazip fırsatların yaratılmasına mahal veriyor.

Kıyıda köşede 50.000 TL’si bile olan vatandaşın 32 günlük kazancı ay ay bankalar tarafından farklı oranlarda imkanlarda getiri sağlamakta. En çok tercih edilen 32 günlük mevduatlar genel olarak yüksek tutarları için geçerli olurken, tutarı az olan birey de uzu n vadede yüksek getiri imkanına sahip olmak istiyor.

50.000 TL 32 günlük getirisi

Mevduat hesapları birikim ne kadar olursa olsun belirlenen ve seçilen vade sonunda getiri imkanı sağlıyor. 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi de şu sıralar merakla araştırılıyor. TEB tarafından açıklanan faiz oranı %53 iken 32 gün sonunda net kazanç ₺2.343'yi ulaşıyor. ING Bank'ta Haziran ayı bitmeden başlattığı kampanyasında TEB ile aynı oranı sunuyor. Fibabank'a %51 faiz oranı ile 2062 TL aylık getiri imkanı sağlıyor. Odeabank %51 faiz oranı ile 2062 TL ödeme yapıyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları %50 ile %45 arasında değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamında net kazanç 1800 TL ile 2243 TL arasında değişebiliyor