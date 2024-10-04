500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

TCMB tarafından son aylarda politika faizlerinde sabit bırakılma kararı alınıyor. Alınan kararlar kredi faizlerini etkilerken özellikle de geçtiğimiz yıl fazlasıyla artan ve geri ödemesi hezimete dönen konut kredisi faizleri, bu karar akabinde düşmeye başlamış bulunuyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaş, şu sıralar özellikle de artı olarak bankaların sunduğu kampanyalar ile birlikte soluğu konut kredisi kullanmak adına bankalarda alıyor. Özellikle de 500.000 TL ve 1.000.000 TL konut kredisi faizlerin düşmesi sebebiyle tercih edilebilir oldu.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

TCMB kararları akabinde bankalarında düzenlediği kampanyalar ile birlikte konut kredisi faizlerin de düşüş sürüyor. Ülkenin önde seyreden 15 bankası ay ay konut kredisi faizlerini yenilerken, Ekim ayı itibari ile Ziraat Bankası ve Akbank konut kredisi kampanyası ile bir adım önde seyredeceğe benziyor. Kredi kampanyaları arasında özellikle kamu bankalarının sunduğu avantajlar dikkat çekiyor.

KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ KAMPANYALARI

İhtiyaç kredisi faizleri konusunda dikkat çekmeyen ancak konut kredisi faizleri konusunda cömert davranan kamu bankaları, ev almak isteyen vatandaşların hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlıyor. Kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halkbank, düşük faiz oranları ile öne çıkıyor. Orta gelir düzeyindeki aileler tarafından tercih edilen kamu bankaları konut kredileri sayesinde kredi alarak hayal edilen eve bir adım daha yaklaşma şansı sağlanıyor.

EKİM AYI KONUT KREDİSİ BANKA BANKA FAİZ ORANLARI

AKBANK, 500.000 TL kredi kullanacak vatandaşa özel kredi faiz oranlarını yüzde 2,89 olarak açıkladı. Bu kapsamda toplam ödeme: 1 milyon 809 bin 832 TL'ye denk gelecek. ALBARAKA 500,000 TL kredi tutarına faiz oranını 3,00 olarak revize ederken toplam geri ödeme ise 1 milyon 867 bin 455 TL denk geliyor. İŞ BANKASI 500.000 TL'ye 3,15 faiz oranı ile toplam ödeme 1 milyon 954 bin 918 TL, ING BANK aynı tutara 3,19 faiz oranı vererek toplamda 1 milyon 971 bin 866 TL ödeniyor. VAKIF KATILIM yüzde 3.04 faiz oranı ile kredi toplamı 1 milyon 887 bin 973 TL'ye tekabül ediyor. Ziraat Bankası da düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 2,79 faiz oranı ile en düşük faiz veren banka olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor. ALTERNATİF BANK, 500.000 kredi tıutarı için faiz oranı 2,97 ile 3. sırada seyrediyor. Ve toplam geri ödeme de 1 milyon 847 bin 599 TL'ye denk geliyor



