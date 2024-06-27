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Denizbank’ta 50.000 TL ödeme! Sadece çalışanı ilgilendiriyor

Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar yoğun ilgi ile karşılanıyor. Bankaların sunduğu faiz oranları özellikle de kredi ve mevduatlar için büyük önem arz etmekte iken kredilerde düşük faiz, mevduatlarda ise yüksek faiz imkanları yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:26
Denizbank’ta 50.000 TL ödeme! Sadece çalışanı ilgilendiriyor

Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar yoğun ilgi ile karşılanıyor. Bankaların sunduğu faiz oranları özellikle de kredi ve mevduatlar için büyük önem arz etmekte iken kredilerde düşük faiz, mevduatlarda ise yüksek faiz imkanları yakından takip ediliyor. Bu faizlerin belirlenmesinde TCMB kararları önem arz ederken, diğer taraftan da bankalar tarafından da düzenlenen kampanyalar oldukça dikkat çekiyor.

Denizbank’ta bir süredir gerek mevduat gerekse de kredi kampanyaları ile yoğun ilgiye maruz kalıyor. Denizbank tarafından kişiye özel olarak dikkat çeken kampanyalar arasında son zamanların en çok tercih edileni memurları yakından ilgilendiriyor. Denizbank kamu çalışanlarına özel olarak başlatılan kredi kapsamında faiz oranı ve tutar acil ödemesi olan bireye umut ışığı oluyor.

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KAMU ÇALIŞANINA ÖZEL KREDİ

Tüm kamu çalışanlarının başvurabileceği kredi kampanyasında özellikle de 36 ay vade imkanı tercih edilirken 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanıyor.

Memurlara yönelik olarak başlatılan kredi kampanyası kapsamında uygun geri ödeme koşulları ile birlikte düşük faiz oranı açıklanmış bulunuyor. Denizbank'ta düşük faizli olarak memura sunulan bu desteğin yanı sıra özel emeklilik sigortası ayrıcalığı da tanınıyor.

Yüzde 4,91'den başlayan faiz oranları ile 36 ay vade dikkat çekiyor. Kredinin tercih edilmesini sağlayan diğer bir özelliği ise Dosya masrafsız olarak sunulması iken herhangi bir başvuru işlemi ile uğraşmadan bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı aracılığı ile tamamlanabiliyor. Öte yandan kamu çalışanlarına özel olarak kredi başvurusu şubeler aracılığı ile de tamamlanabiliyor. Bu kapsamda kredi tutarı 50.000 TL'ye kadar açıklanmış iken12 ay vadede %4,8, 36 ay vadede yüzde 5,04 faiz oranı devreye giriyor

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