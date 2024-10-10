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6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Bankalar özellikle yeni müşteri kapmak ya da tercih edilmek amacıyla yeni kampanya duyurularını sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:15
6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Hayat pahalılığı vatandaşın ihtiyacı olan alımları ertelemesine mahal verebilirken, indirimleri takip etmek ya da bankaların sunduğu fırsatları değerlendirmek de ayrı bir seçenek olarak karşılarına çıkıyor. Bankalar özellikle yeni müşteri kapmak ya da tercih edilmek amacıyla yeni kampanya duyurularını sunmaya devam ediyor. Ay ay duyurulan kampanyalar bir çok kişi tarafından tercih edilirken bu sayede alışverişler daha karlı bir şekilde yapılıyor. Uzun zamandır müşteri kazanmak amacıyla kampanyalar düzenleyen Akbank, özellikle de markalar ile yaptığı anlaşmaları ile dikkat çekiyor. Bu anlaşmalar geri iade olarak vatandaşın artı alışveriş yapmasına olanak sağlıyor. 

AKBANK'TAN 6.000 TL İADE KAMPANYASI

Akbank tarafından Ekim ayı kampanyaları duyurulmaya devam ediyor. Akbank, mobilden bankacılık hizmetleri sunan kullanıcılarına özel muhteşem bir kampanya duyurulurken, 8 Ekim 2024'te başlayan geri iade kampanyası ay sonuna kadar devam edeceği de belirtilmiş bulunuyor. Teknosa davet kodu ile Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olanlar, 6.000 TL’ye varan avantajlardan yararlanma fırsatına sahip olacak iken, "1008TEKNOSA6000" davet kodu ile alışveriş zorunluluğu bulunuyor. 

TEKNOSADA BEDAVA ALIŞVERİŞ

Kampanya kayıtlarında kullanılacak olan "1008TEKNOSA6000" davet kodu ile birlikte AKbank kredi kartlarından yapılacak olan alışverişlerde bu imkana sahip olunabiliyor. Kampanya kapsamında  10.000 TL ve üzeri harcamalarınıza 2.000 TL, 20.000 TL ve üzeri harcamalarınıza ise tam 4.500 TL chip-para kazanma imkanı mevcut.

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

ARTI FATURA TALİMATINA ÖDEME

Kampanya sahiplerine sunulan bir diğer fırsat ise otomatik fatura ödemelerinde sağlanan nakit iade avantajı olarak açıklanmış bulunuyor. Mobilden ilk kez Akbanklı olan kullanıcılar, aylık 500 TL’ye kadar, toplamda 3 ayda 1.500 TL’ye kadar nakit iade kazanabilecek. İki kampanya dahilinde Akbanklılar toplamda 6.000 TL iade fırsatını yakalayacak. 

AKBANK TEKNOSA KAMPANYASI KAYIT İŞLEMLERİ

Akbank ve Teknosa'nın ortaklaşa başlattığı kampanya kapsamında Akbank Mobil uygulamasını indirip “müşteri olmak istiyorum” butonuna tıklamak ve "1008TEKNOSA6000" davet kodunu kullanarak işlem yapmak yeterli olacak. Akbank Mobil üzerinden yapılan ilk başvurularda geçerli olacak bu kampanya yalnızca bireysel müşterilere özel olarak başlatılmış bulunuyor.  

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