6 ay ertelemeli kredi fırsatı! 500.000 TL tutar hem de 60 ay vade gönülleri fethedecek

Kamu bankaları nakit ihtiyacı olan vatandaşlara destek sağlamaya devam ediyor. Belirlenen şartları sağlayan birey, kamu bankaları aracılığı ile yüksek tutar ya da düşük faiz kampanyalarından faydalanabiliyor. Öte yandan özellikle de kamu bankaların KOBİ'lere olan desteği tam sürat devam ederken, Halk Bankası'da devlet destekli lkredi ödemeleri için gün gün kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Halkbank tarafından düzenlenen kampanya kapsamında limit 500.000 TL'ye yükseltilirken, geri ödemesi ise 6 ay ertelemeli olarak sunuluyor. Belirlenen mesleklerde girişimci olarak ispatı sağlayan ve gelişen ya da gelişme yolunda ilerleyen her işletme sahibine KOSGEB işbirliği ile nakdi destek sağlanıyor.





SEKTÖRE ÖZEL KREDİ FİNANSMANI

Halkbank tarafından ilk başlatılan ve sonra diğer bankalara da sıçrayan sektöre özel kredi projeleri, özellikle de girişimci olmak isteyen birey tarafından yakından takip ediliyor. Yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların gider masraflarının karşılanması adına sağlanan kredi desteğinde limit 500.000 TL'ye yükseltilirken, özellikle de geri ödeme kolaylığı girişimciyi cezbediyor.





HALKBANK TEKNOLOJİ KREDİSİ

Teknoloji alanında gelişmelerin kolaylaşması adına Halk Bankası tarafından başlatılan kredi kampanyasında 500 bin TL limitli ve 6 ay ana para ödemesiz krediye başvuru yapabilinecek. “Tekno Girişimci Destek Kredisi” adı altında başlatılan kredi kampanyası 2024 yılında da devam ederken, TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşlarına destek başvurusu yapmış ve onay almış bireyler faydalanabilecek. Banka tarafından yapılan kredi faizi açıklaması ise şu şekilde; ''Tekno Girişimci Destek Kredisi, 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay üzeri vadelerde ise; TLREF+3 faiz oranı uygulanarak kullandırılacak. ''

Öte yandan teknolojik ürün/uygulama fikirlerini faaliyete geçirmek isteyen girişimciler de 500.000 TL limitli kredi için başvuru yapabilecek. Azami 60 ay vade imkanı sunulan bu kredi desteğinde geri ödeme ise 6 ay sonra başlayacak. Özellikle de sektöre yeni giriş yapan girişimci için sağlanan bu öteleme, refah ortamının daha güvenli bir şekilde oluşmasını sağlayacak.