60 yaş üzeri vatandaşın yüzünü güldürecek açıklama! Her ay 5 bin lira ödenecek

Dar gelirli vatandaş toplum tarafından dezavantajlı kesim olarak biliniyor. Ülkemizde dar gelirli, ihtiyaç sahibi bireye bir çok destek ödemesi sunulurken, devlet bu konuda birey ya da hanesel olarak refah ortamını arttırmayı hedefliyor. Dar gelirli bireyin, yaşının 65 üzerinde olması durumunda ise devreye pek çok artı ödemeler girebiliyor. Devletin sağladığı desteklerin yanı sıra bir çok belediye de düşük gelirli vatandaşa yönelik desteklerini sürdürüyor. 65 yaş üzeri emeklilere sağlanan desteklerin yanı sıra, hiç bir geliri olmayan vatandaşa yönelik artı destekler devam ediyor.

Özellikle de seçimlere sayılı bir vakit kala, belediye başkanları desteklerin tutar ve kalemlerinde artışa gitmeyi tercih ediyor. Adaylar da seçim manifestoları ile tercih edilmeyi arttırmayı amaçlıyor.





Yaşlılara, emeklilere, dar gelirlilere belediyelerden destekler devam ediyor. Geçtiğimiz gün seçim beyannamelerini açıklamak üzere düzenlediği toplantı ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, büyük dikkat çekeceğe benziyor. Seçim beyannamesi açıklamasında bulunan Büyükakın, 60 yaş üzeri bireye 5 bin lira aylık destek ödemesi yapacaklarını açıklarken, okuyan gençlere, öğrencilere de destek sağlayacaklarını belirtti.

60 YAŞ ÜSTÜNE BELEDİYE DESTEĞİ

Hayat koşullarının olumsuzluğu devam ediyor. Bu kapsamda çalışmayan, emekli maaşı almaya hak sahibi olmayan yaşlıların hayat koşulları da git gide zorlaşıyor. Devletin yanı sıra belediyeler de bu dezavantajlı kesme bir çok destek sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da belli şartları sağlayan bireye aylık 5 bin lira destek ödemesi yapacaklarını belirtti.

Hane içerisinde 2 kişinin geliri asgari ücrete kadar olmak kaydı ile başka geliri olmayan 60 yaş üstü ve belediye sınırları içerisinde yaşayan bireylere özel olarak 5 bin lira destek ödemesi sunulacak iken, ısınma, elektrik ve gıda desteklerinin de verileceği açıklanmış bulunuyor.

Dar gelirli 60 yaş üzerinde sağlanacak olan bu desteğin yanısıra öğrencilere de sınıf derecesine göre destek vereceklerini açıklayan Büyükakın, bu kapsamda 2 bin lira- Bin lira aralığında destek sağlayacaklarını da belirtmiş bulunuyor.