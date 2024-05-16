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7 bankada hesabı olanlar hemen kontrol etsin! Artık hepsi aynı yerden yapılacak

Yedi kamu bankası, TAM projesini başlatarak, artık müşterilere ortak bir ATM ağı üzerinden hizmet sunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:29
7 bankada hesabı olanlar hemen kontrol etsin! Artık hepsi aynı yerden yapılacak

7 devlet bankası, müşterilere ortak bir ATM ağından hizmet sunacakları TAM projesini hayata geçirdiklerini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın yaptığı açıklamaya göre:

• “Bu ölçekte bir eğitim girişimi, üretim sürecinde büyük beceri gerektiriyor ve bankalarımızla müşterilerimize önemli avantajlar sağlıyor.”

• “Bu yeni girişim sayesinde, bankalarımız ATM dağıtımında optimum düzeye ulaşarak satın alma ve işletme giderlerini düşürecek ve daha verimli bir pazar yönetimine geçiş yapacak.”

• “Bu proje, finansal hizmetlere erişimi artırarak müşteri memnuniyetini yükseltmeyi amaçlıyor.”

• “TAM ATM eğitim platformuna katılan banka müşterileri, ek bir ücret ya da masraf ödemeden hizmet alabilecekler.”

• “Bu girişim, hükümetimizin uygulamaya koyduğu tasarruf önlemleri çerçevesinde atılmış önemli bir adımdır.”

• “ATM yazılımı ve izleme gibi işbirlikleri, gelecek dönemde genişleyerek kapsamlı bir eğitim platformuna dönüşmesini umuyoruz.”

• “Bugün 7 banka ile başlattığımız bu platformun, yayılarak diğer bankaların da dahil olacağını ve bankacılık sektörü için büyüyen bir mekanizma olacağını öngörüyoruz.”

• “Bu konuda ilgi gösteren birkaç banka var ve Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven ile de bu bankaların ön görüşmelerini yaptıklarını paylaştım.”

TAM PROJESİ

TAM projesi kapsamında hizmet verecek bankalar aşağıdaki gibidir:

• Ziraat Bankası 

• VakıfBank 

• Halkbank 

• Ziraat Katılım 

• Vakıf Katılım 

• Emlak Katılım 

• PTT Bank

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