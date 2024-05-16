7 bankada hesabı olanlar hemen kontrol etsin! Artık hepsi aynı yerden yapılacak

7 devlet bankası, müşterilere ortak bir ATM ağından hizmet sunacakları TAM projesini hayata geçirdiklerini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın yaptığı açıklamaya göre:



• “Bu ölçekte bir eğitim girişimi, üretim sürecinde büyük beceri gerektiriyor ve bankalarımızla müşterilerimize önemli avantajlar sağlıyor.”

• “Bu yeni girişim sayesinde, bankalarımız ATM dağıtımında optimum düzeye ulaşarak satın alma ve işletme giderlerini düşürecek ve daha verimli bir pazar yönetimine geçiş yapacak.”

• “Bu proje, finansal hizmetlere erişimi artırarak müşteri memnuniyetini yükseltmeyi amaçlıyor.”

• “TAM ATM eğitim platformuna katılan banka müşterileri, ek bir ücret ya da masraf ödemeden hizmet alabilecekler.”

• “Bu girişim, hükümetimizin uygulamaya koyduğu tasarruf önlemleri çerçevesinde atılmış önemli bir adımdır.”

• “ATM yazılımı ve izleme gibi işbirlikleri, gelecek dönemde genişleyerek kapsamlı bir eğitim platformuna dönüşmesini umuyoruz.”

• “Bugün 7 banka ile başlattığımız bu platformun, yayılarak diğer bankaların da dahil olacağını ve bankacılık sektörü için büyüyen bir mekanizma olacağını öngörüyoruz.”

• “Bu konuda ilgi gösteren birkaç banka var ve Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven ile de bu bankaların ön görüşmelerini yaptıklarını paylaştım.”





TAM projesi kapsamında hizmet verecek bankalar aşağıdaki gibidir:

• Ziraat Bankası

• VakıfBank

• Halkbank

• Ziraat Katılım

• Vakıf Katılım

• Emlak Katılım

• PTT Bank