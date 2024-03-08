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7 gün içinde hesaplara para yağacak: Bakanlık milyonlarca lira ödüyor

Devlet tarafından sunulan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Bu destekler düzenli olarak her ay hak sahibi bireyin hesabına aktarılıyor

Yayın Tarihi: 08.03.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 18:27
7 gün içinde hesaplara para yağacak: Bakanlık milyonlarca lira ödüyor

Devlet tarafından dar gelirli, toplum arasında dezanvantajlı olan vatandaşlara yönelik bir çok destek ödemesi yapılıyor. Bu destekler kişinin ihtiyacına ya da yaşına göre şekilleniyor. Düzenli ve tek seferlik destek ödemesi yapılırken, kimi yardımlarda memur maaş katsayısınca zamlanıyor. Düzenli olarak destek ödemesi almaya hak sahibi olan vatandaş, ay ay hesaplara aktarılacağı tarih ile alakalı araştırmasını sürdürürken, maaş olarak ödenen destekler çoğu zaman ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılıyor.

Uzun süredir her ay düzenli sosyal destek ödemesi olarak hak sahibi bireyin hesabına aktarılan evde bakım maaşı ile alakalı detaylarda gözler Mart ayı destek ödemesi tarihlerine çevrili bekliyor. Genel olarak ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılan bu ödeme ile alakalı gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaya çevrili bekliyor. 

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Bilindiği üzere evde bakım maaşı TC kimlik numarası son hanesine göre ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılıyor. Ayın 30 ya da 31 çekmesine istinaden ödeme tarihleri kimi zaman geriye alınırken, bazı aylarda Maaşlar ayın 12'si itibariyle sahibine verilmeye başlanıyor. 

EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI ÖDEME TARİHİ

Mart ayı destek tarihleri ile alakalı henüz net bir açıklama yapılmasa da ayın 15'inde hesaplara aktarılması bekleniyor. 

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EVDE BAKIM MAAŞI TUTARI

Evde bakım maaşı, memur maaş zammı oranınca senede iki sefer artış gösteriyor. Ocak ayında memura yapılan %49,25'lik zam akabinde evde bakım maaşı da bu oranda zamlanarak 7.608 TL'ye yükselmiş bulunuyor. Evde bakım maaşını hesaplara aktarılıp aktarılmadığı konusunda sorgulamayı hak sahibi birey kendi e-devlet hesabı üzerinden yapabiliyor. Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapan kullanıcı, sistemdeki arama çubuğuna ''Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama'' yazarak açılan sayfada maaş ödemesi ile alakalı bilgilere ulaşabiliyor.

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