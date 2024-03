7 Nisan'a dikkat! 250 TL- 5000 TL ödeme yapılacak: Hızlı olan kazanır

Bankalar tarafından bir çok kampanya güncellemesi Mart ayı itibari ile sunulmaya başladı. Bankalar tarafından müşteriyi cezbedecek ve ceplerini dolduracak bir çok kampanya mevcut iken gerek bankamatik kartları gerekse de kredi kartları bu kampanyalar için aracı olabiliyor. EN çok dikkat çeken ödemeler bankaların sunduğu avantajlar olarak karşımıza çıkıyor.

World kart kullanıcıların ardı arkası kesilmeyen cepleri dolduran geri ödeme imkanı sunan kampanyalar başlatılıyor. Yeni aya girdiğimiz şu günlerde bankalar tarafından yepyeni ödeme imkanları açıklandı. Kampanya deyince akla ilk gelen ve en yaygın kullanı ağına hakim olmayı başaran World Kart dünyası yepyeni bir ek desteğini açıklamış bulunuyor. Hem kartın kullanılabilirliğini arttırmak hem markanın tanıtımının yapılması hem de müşterisine destek imkânı sağlayan World Kart; 250 TL-5.000 Tl geri iade fırsatı sunduğu kampanyası ile gönüllerde taht kuracağa benziyor. Ülkenin en köklü markalarından olan MUDO ile World kart arasında yapılan anlaşma kapsamında belirli tutarda yapılan alışverişlere istinaden 5 bin liraya kadar geri ödeme imkanı sunulacak.





WORLD KART 5000 TL GERİ İADE KAMPANYASI

Dijitalleşmeye geçilmeye başlandığı şu günlerde mobil uygulama kullanımlarının arttırılması adına başlatılan kampanyalara Yapı Kredi Bankası da dahil olmuş bulunuyor. World Mobile özel olarak Mudo markasında 2500 TL ve üzeri her alışverişe ₺250 TL ve 50.000 TL ve üzeri her alışverişe de 5000 TL değerinde World puan ödemesi yapılacak. Mart ayı içerisinde geçerli olacak olan kampanya kapsamında Mudo, Mudo Concept ve MUDO.com.tr adresinden tek seferde 2500 TL ve üzeri alışverişlere 250 TL Word puan ödemesi yapılacak. Yüksek tutarlı alışveriş yapılmasını hedefleyen diğer bir ödeme de 50.000 TL ve üzeri alışverişlere 5.000 TL World puan hediyesi olarak sunulacak. Kampanya ile alakalı Yapı Kredi World Kart internet sitesi üzerinden gerekli başvuru şartları açıklanmış bulunmaktadır. Sadece bireysel kredi kartları ve debit kartlarının geçerli olduğu kampanyadan her müşteri en fazla 1 kere faydalanabilmektedir.





7 Nisan 2024'te hesaplara aktarılacak olan kazanılan puanlar 7 Mayıs'a kadar kullanılması gerekliliği mevcuttur. Öte yandan Tüm bu kampanyaya ek olarak 9 taksit seçeneği de worldpos sistemi üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Harcama yapmadan önce World mobil uygulamasını indirilmiş olması ve kampanyaya dahil olunmuş olması gerekmekte. Banka tarafından yapılan açıklamada Mudo'dan yapılacak olan alışverişlerde kazanılan World puanlar istenilen sektörde kullanılabilecek.