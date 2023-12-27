700.000 TL'ye kadar devlet destekli ev kredisi! 2 yıl ertelemeli ilk yıl faizsiz kredi desteği başladı

Metropol İstanbul'da neredeyse oturulamayacak durumda bulunan 6 milyon ev bulunuyor. Bu evlerde yaşayanlar daha dayanıklı evlere taşınmak istese de maddi imkanları buna el vermeyebiliyor. Devlet yaşadığı evi yenilemek istese de bunu başaramayan hanelere hibe artı kredi desteği sağlıyor. Nisan ayında başlayan konut değiştirme yenileme programı başvuruları 26 Nisan olarak belirlenirken, çok sayıda hanenin bu destek programından faydalandığı açıklanmıştı.

Yarısı Bizden konut kampanyası olarak açıklanan program Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından programlanmış olup İstanbul'da milyonlarca riskli bağımsız bölümü kentsel dönüşüme dahil olmasını hedefleyen bir proje olarak bilinmektedir. Bu kapsamda kentsel dönüşüme giren her bir ev için hibe artı kredi ve tahliye desteği sağlanmaktadır. Toplamda 1.500 lira destek ödemesi devlet tarafından yapılmaktadır. Her bir konut için 700 bin lira düşük faizli kredi, 700 bin lira hibe ve 100.000 lira da tahliye desteği ödemesi yapılacaktır.





YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Nisan ayında başlayan kampanyanın 2. ayağı ise önümüzdeki dönemde başlayacak. Kentsel dönüşüm için başvuruda bulunulan binanın incelemesi ile birlikte keşif raporunun hazırlanması akabinde proje aşamasına geçileceği biliniyor. Binanın boşaltılması sonrasında TOKİ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlayacak ve bu süre boyunca da taşınma desteği artık kira yardımı sunulacaktır. Imzalanan protokol akabinde en geç 2 yıl içerisinde evler sahiplerine teslim edilecektir





İstanbul genelinde süregelen kentsel dönüşüm kampanyası ile birlikte toplam 128 milyar lira kaynak kullanıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirtilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda 350.000 konutun kentsel dönüşüm kapsamında dönüşümünün sağlanması hedeflenmektedir. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 6 milyon konutun risk taşıdığı ve 2 milyonunun ise acilen dönüştürülmesi gerektiği bildirilmiş bulunmaktadır.

KREDİLERİN GERİ ÖDEMESİ 2 YIL SONRA

Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yarısı Bizden kampanyası İstanbullu vatandaşın oldukça ilgisini çekti. 1 milyon 233 bin başvurunun o günden beri yapıldığı açıklaması sonrasında yapılan hesaplamalarda toplamda 350.000 konutun dönüşümü için onay aldığı belirtildi. Bu kapsamda hane başına 1,5 milyon lira destek verileceği belirtildi. İlk Yılı faizsiz olarak tahsil edilecek olan kredi geri ödemesi ise evler tamamlandıktan sonra başlayacak