72 ay vadeli 1,29 faizli konut kredisi onayı! Ev sahibi yaptıracak sınırsız olanak açıklandı

Devletin konut iştirak olarak yoluna devam eden Emlak Konut GYO tarafından 1,29 faizli konut kredisine ek olarak bir çok kolaylaştırılmış ödeme seçenekleri ile yeni satılık konut güncellemesi paylaşıldı. Gayrimenkul sektörünün üst sıralarda yer alan firması Emlak Konut GYO, ülkemizin çeşitli bölgelerinde toplam 16 projede yeni bir konut indirim kampanyası başlattı. Düzenlenen kampanya konut sahibi olmanın kolaylığını yaşatacağa benziyor. Konut fiyatlarının ve konut kredisi faizlerinin hat safhada yükselişinin devam ettiği şu günlerde Emlak Konut GYO tarafından başlatılan kampanya ile birlikte ev sahibi olmanın önü açılacağa benziyor. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projeye yönelik dört farklı ödeme seçeneğinin bulunduğu kampanya, konut sahibi olmak isteyen bireyin bütçesine göre şekilleneceği de belirlenmiş bulunuyor.

EMLAK KONUT GYO KAMPANYALARI

Emlak Konut GYO tarafından açıklanan kampanyalar yoğun ilgi görüyor. Emlak Konut, 4 farklı ödeme seçeneği ile her bütçeye uygun bir çözüm sunuyor:





• Peşin Alımda %25 İndirim: Hemen taşınmak ve büyük bir indirim yakalamak isteyen bireye özel hazırlanan kampanyada peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanıyor.

• Vade Farklı Ara Ödeme: 3 ara ödemeli bu seçenekte, peşinat tutarını birey belirlerken, kalan ödemeleri 6, 12 ve 24. aylarda vade farkı olmadan ödenmesi sağlanıyor

• Yarı Peşin Yarı Taksit: Ödemenin yarısını peşin, kalan yarısını ise 1.29 faiz oranı ile 24 ay taksitle ödeyebilme imkanı oldukça cazip bir seçenek olarak sunuluyor.

• Uzun Vadeli Taksit: %25 peşinat ve 1.29 faiz oranı ile 72 ay taksit seçeneği ile ev sahibi olmak isteyenler için ideal bir seçenek.

EMLAK KONUT GYO PROJELERİNİN BULUNDUĞU İLLER

• İstanbul: Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe

• İzmir: Allsancak ve Evora İzmir

• Denizli: Evora Denizli

• Balıkesir: Balıkesir Emlak Konutları

• Antalya: Park Yaşam Antalya

Söz konusu kampanya ile alakalı olaral herhangi bir tarih verilmedi. Ancak kampanyanın Temmuz- Ağustos ayı sonrasında biteceği tahmin ediliyor. Yukarıda bölgelerde ev sahibi olmak isteyen ve 4 ödeme seçeneğinden bütçesine uygun olanı bulan adayın, acilen başvuru yapması gerekiyor.