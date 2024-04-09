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Acil para arayanlara 20.000 TL'lik nakit ödeme! Başvurmayan bin pişman olacak

Maddi yönden sıkıntı yaşayan kişiler için bankalar kolları sıvadı. Tamı tamına 20 bin TL destek veriliyor. İşte, detaylar...

Yayın Tarihi: 09.04.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 12:01
Acil para arayanlara 20.000 TL'lik nakit ödeme! Başvurmayan bin pişman olacak

Son zamanlarda yaşamanın bi hayli zorlaşmasıyla beraber hemen herşey de zamlanmıştır. Hal böyle olunca da insanlar yeni para elde etme yollarını aramaktadır. Özellikle bankalar tarafından vatandaşa destek verilmektedir. 

Enflasyonun giderek artış gösterdiği bugünlerde vatandaşlara rahat bir nefes alma imkanı sunulmakta. Özellikle bankalar tarafından sunulan 20 Bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sunulmakta. Fakat bu krediden faydalanmak için bazı şartları karşılamanız gerekiyor. Bu şartlar arasında:

Bankanın yeni müşterisi olmak, 

Düzenli gelire sahip olmak, 

Banka tarafından sunulan diğer kriterlere de uymak gerekiyor. 

Özellikle krediyi ödeyecek imkana sahip olmak önemlidir. 

Hangi Banka Ne Kadar Kredi Veriyor?

kredi

Hemen her banka tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kredi imkanı sunulmaktadır. Bankalar tarafından verilen krediler genelde yüksek faiz oranıyla sunulduğu için tercih edilmemektedir. Nerde bi düşük faiz oranlı kredi varsa vatandaş tarafından tercih edilmektedir. Kredi veren bankalar arasında;

Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank tarafından verilmektedir. Akbank tarafından yeni müşterilere 20 bin TL'ye kadar 0 faizli ihtiyaç kredisi verilmekle beraber Denizbank tarafından yeni müşterilere 10 Bin TL nakit avans ve yüzde 1.99 faiz oranıyla 10 bin TL kredi verilmektedir. QNB Finansbank tarafından da aynı imkanlar sunulmaktadır.  

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