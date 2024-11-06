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800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Kredi faiz oranlarının git gide artışı, özellikle de yüklü tutarda kredi kullanmak isteyen vatandaşın geri ödeme yükünü arttırmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:06
800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Kredi faiz oranlarının git gide artışı, özellikle de yüklü tutarda kredi kullanmak isteyen vatandaşın geri ödeme yükünü arttırmaya devam ediyor. Özellikle de taşıt ve konut kredilerinde geri ödeme tutarı kat be kat yükselirken, bankalara istinaden araç markaları da tercih edilebilirliğin arttırılması adına yeni kampanya açıklamalarını ay ay sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, SUV otomobil almayı planlayan vatandaşlara özel olarak başlattığı kampanyasında tercihe göre sıfır faiz ya da 2,29 faiz oranı ile 800.000 TL ödeme yapıyor. T10X modeli için sunulan bu kampanyalar, vatandaşı TOGG markasına yönlendireceğe benziyor.  

T10X'te 800 Bin TL kredi kampanyası 

Her marka otomobil Kasım ayı kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Hal bu iken sunulan fırsatlar arasında faizsiz ya da düşük faiz imkanları dikkat çekiyor. "T10X alırken de kullanırken de avantajlı" sloganıyla yola çıkan TOGG, T10X V2 modelinde tam 800 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. Bu kredi imkanı, yüzde 0 faiz ve 12 ay vade seçenekleriyle birlikte sağlanırken, yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ve yüzde 2.29 faiz ve 30 ay vade seçeneği yer alıyor.  

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

TOGG T10X SUV Kasım fiyat listesi 

2024 Kasım ayı itibarıyla TOGG T10X SUV’nın güncel fiyatları aşağıdaki gibi sıralanıyor: 

V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL 

V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL 

V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL 

Opsiyonel Paketler: 

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 TL 

Kış Paketi (V2): 20.000 TL 

22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 TL 

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 TL 

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 TL 


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