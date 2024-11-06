800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Kredi faiz oranlarının git gide artışı, özellikle de yüklü tutarda kredi kullanmak isteyen vatandaşın geri ödeme yükünü arttırmaya devam ediyor. Özellikle de taşıt ve konut kredilerinde geri ödeme tutarı kat be kat yükselirken, bankalara istinaden araç markaları da tercih edilebilirliğin arttırılması adına yeni kampanya açıklamalarını ay ay sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, SUV otomobil almayı planlayan vatandaşlara özel olarak başlattığı kampanyasında tercihe göre sıfır faiz ya da 2,29 faiz oranı ile 800.000 TL ödeme yapıyor. T10X modeli için sunulan bu kampanyalar, vatandaşı TOGG markasına yönlendireceğe benziyor.

T10X'te 800 Bin TL kredi kampanyası

Her marka otomobil Kasım ayı kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Hal bu iken sunulan fırsatlar arasında faizsiz ya da düşük faiz imkanları dikkat çekiyor. "T10X alırken de kullanırken de avantajlı" sloganıyla yola çıkan TOGG, T10X V2 modelinde tam 800 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. Bu kredi imkanı, yüzde 0 faiz ve 12 ay vade seçenekleriyle birlikte sağlanırken, yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ve yüzde 2.29 faiz ve 30 ay vade seçeneği yer alıyor.

TOGG T10X SUV Kasım fiyat listesi

2024 Kasım ayı itibarıyla TOGG T10X SUV’nın güncel fiyatları aşağıdaki gibi sıralanıyor:

• V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

• V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

• V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

Opsiyonel Paketler:

• Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 TL

• Kış Paketi (V2): 20.000 TL

• 22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 TL

• Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 TL

• Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 TL



