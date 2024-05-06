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81 ile PTT desteği müjdesi! Devlet 2500 TL ödeyecek

Aile Bakanlığı tarafından sunulan destekler arasında yer alan ve ödemelerinin de PTT üzerinden tamamlandığı, gıda desteği ile alakalı başvurular devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:20
81 ile PTT desteği müjdesi! Devlet 2500 TL ödeyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli, ihtiyaç sahibi bireylere sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Belli başlı şartları taşıyan birey ya da hane bazlı olarak destekler, yaşam koşullarının giderek zorlandığı şu günlerde hükümet tarafından Aile Bakanlığı aracılığı ile hak sahibi bireylerin hesabına aktarılıyor. Bu aktarımlar PTT aracılığı ile sağlanırken, başvurular SYDV vakıflarına ya da e-Devlet aracılığı ile Aile Bakanlığı sosyal yardımlar sekmesinden tamamlanabiliyor. İhtiyaç sahibi b ireyin ihtiyacına göre şekillenen ödemeler hesabına tanımlanıyor. Son zamanlarda tutar artışı ile dikkat çeken, gıda yardımı destek paketi kapsamında 2500 TL'ye varan destek ödemesi hesaplara aktarılırken, gıda yardımı başlığı altında başvurular değerlendirmeye alınıyor. 

GIDA DESTEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

81 il genelinde gıda yardımları, Aile Bakanlığı aracılığı ile hak sahiplerine ödemesi tamamlanıyor. Bu ödemeler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde sağlanırken, ihtiyaç sahibi bireyin hesabına sene boyunca aktarım sağlanabiliyor. VGM aracılığı ile sağlanan gıda desteğine ek olarak devlet tarafından sağlanan bu destek için bazı şartları taşımak gerekiyor. Haneye giren maaş ya da hanedeki kişi sayısına göre değişkenlik gösteren destek, ayın belli dönemlerinde 2500 TL olarak ödeniyor. 

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GIDA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

İhtiyaç sahibi bireyin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması adına senede iki kere dini bayramlar öncesinde ödenen destekler,  ihtiyaçlık durumunun devam etmesi durumunda sene boyunca sağlanabiliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ''Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir. ' denilmiştir. 

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Başvurular için sadece kimlik ile ibraz etmek yeterlidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin incelemesi sonrasında başvurulara onay verilmekte iken bayram öncesinde de ödenmesi sebebiyle toplum içinde bayram harçlığı olarak da bilinmektedir. Gelir belgesinin de istendiği başvurularda asgari ücrete göre belirlenen gelirin altında haneye maaş girmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için, şifre ve kimlik ile sisteme giriş yapılması akabinde Aile Bakanlığı, sosyal destek ödemeleri sekmesine ilerlenmesi ve gerekli bilgilerin doldurulması sağlanmaktadır. Kaymakamlık aracılığı ile hane ziyareti sonrasında heyet tarafından başvuru süreci değerlendirilecek olup, başvurular ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır. 

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