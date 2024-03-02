81 milyonu etkileyecek: 1 Nisan şakası değil kallavi ek zam daha geliyor

2024 yılı zamları bel bükmeye devam ediyor. Her ürün ve hizmete yapılan yeni yıl zamları sonrasında, artan maliyet fiyatları arka arkaya zam gelmesine mahal veriyor. Bu kapsamda vatandaşın ihtiyacı olan her ürün ve hizmet arka arkaya zamlanıyor. Bu durum enflasyon rakamlarının da artmasına mahal veriyor. Yeni yılda düzenlenen zam sonrasında yeni bir zam da 81 milyonu yakından etkşleyeceğe benziyor. Ocak ayı itibari ile mobil operatörler yıllık zam oranını yüzde 150 olarak açıklarken, bu kapsamda yıl boyunca süregeleceği tahmin edilen uygulamaya ek olarak Nisan'da yeni bir zam yapılacağı açıklanmış bulunuyor.





Özellikle de taahhüdü biten vatandaşı yakından ilgilendiren zamlar öncesi uyarılar yapılmaya devam ediyor. Taban rakamların belirlenmesi akabinde mobil operatörlere 1 Nisan'da yeni zam uygulamasının devreye gireceği açıklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yeni yıl sonrasında yapılan zam şikayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ancak maliyet fiyatlarını sebep gösteren şirketlere BTK'nın getirdiği tedbirler de yeterli olmadığı gözler önüne seriliyor. Buı kapsamda yüksek enflasyon rakamları sebebiyle yapılan zamların arkasının kesilmeyeceği tahmin ediliyor. Yapılan yüzde 150'lik zam sonrasında yeni zam uygulamarı devreye girmeye hazırlanırken, tarih olarak ise 1 Nisan işaret edilmiş bulunuyor.

MOBİL PAKETLER ARTACAK

Şu an minimum 150- 180 TL civarında seyreden mobil hat paketlerinin 1 Nisan itibari ile tekrardan zamlanacağı açıklanmış bulunuyor. BTK tarafından mobil ve SMS ücretleri için taban ve tavan rakamalrı belirlenirken, internet hizmeti için piyasa fiyatları serbest olarak işliyor.





1NİSAN'DAN ÖNCE TAAHHÜDÜNÜZÜ YENİLEYİN

1 Nisan'da yapılacak olan zamlı tarife öncesinde vatandaşın avantajlı paketlerden faydalanması adına bu tarihten önce taahhüt yenilemesi yapması konusunda uyarılarda bulunuyor.