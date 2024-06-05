A101’den 1+1 ev kampanyası! Sadece başvuranı 400.000 TL’ye ev sahibi yapıyor

Zincir market deyince akla ilk gelen markalardan olan A101, her hafta indirimli ürünler kataloğu ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Hayat koşullarının olumsuzluğunun devam ettiği şu günlerde, ürün alımlarına gem vuran vatandaş, A101 tarafından yayınlanan indirimler ile ihtiyaçların daha ucuza karşılanması ve satın alınmasını hedefliyor. Adeta stokları boşaltacak olan indirimlere imzasını atan A101, aktüel ürünler kataloğu her hafta Perşembe günleri yenileniyor. A101 6 Haziran aktüel ürünler kataloğu da mevcut indirimleri ile oldukça dikkat çekerken, özellikle de son zamanlarda yat, motor gibi büyük eşyaların satılmasına da ortaklık etmiş bulunuyor.





A101 6 HAZİRAN KATALOĞUNDAN TİNY HOUSE ÇIKTI

A101 6 Haziran Perşembe aktüel ürünler kataloğunda yepyeni bir ürün indirimi vatandaşa sunulurken, bu indirimli ürün 400,000 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Sadece arazisi olan bireyin faydalanabileceği Tiny House, Perşembe günü A101 indirim kataloğunda yer almış bulunuyor.

Ülke genelide her ilde ve neredeyse her ilçede birden çok mağazası bulunan A101 gittikçe artan bir yayılma potansiyeline hakim olmaya devam ediyor. Son olarak yarın satışa sunulacak olan ürünler arasında yer alan ESCAMP 6500 Flat Tiny House 399.000 TL fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

A101 için özel olarak yapılan Escamp house gerek fiyatı gerekse de özellikleri ile oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Başvurana ve satın alana ücretsiz bir şekilde teslim edilecek olan Tiny House’lar 1+1 olarak sunulyor.16 metrekare yaşam alanına hakim olan Tiny House 2 kişinin yaşamasına olanak sağlayacak şekilde düzenlendiği belirtiliyor.