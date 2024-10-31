ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı her paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan ve genel olarak yaptığı tüm hesaplamalar tutan ünlü finans analisti İslam Memiş, son açıklamalarıyla yatırımcıları heyecanlandırdı. Yaklaşan ABD seçimlerinden sonra doların ve altının ne yönde ilerleyeceği konusunda çarpıcı tahminlerde bulunan Memiş, "Ok artık yaydan çıktı" diyerek dikkat çekti. Özellikle doların 40 TL’ye yükselebileceği ve euro'nun 45 TL'yi bulabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, altın ile alakalı da borcu olanı üzecek açıklamalarda bulundu.

DOLAR 40 TL TAHMİNİ

Dolar ile alakalı a-olarak gidişattan bahseden Memiş, ABD'nin yeni başkanının piyasalara vereceği ilk mesajın "güçlü dolar" olacağını vurgularken, bu durumun doların değer kazanmasına neden olacağını ve Türk Lirası karşısında 40 TL seviyesine ulaşabileceği mesajını sındu.

EURO ARTACAK MI?

Doların yükselişiyle birlikte euro kurunun da artacağı tahminlerini sunan Memiş, euro/dolar paritesinin 1,1280-1,13 seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Bu durumda euro, Türk Lirası karşısında 45 TL'yi aşabileceğinin altı çizildi.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT

Gram altın için de hedeflerini açıklayan Memiş, "2025 yılında gram altın tarafındaki hedefimiz 4 bin 500 TL" dedi. Memiş, ons altında ise 3000-3500 dolar aralığında bir beklenti olduğunu sözlerine ekledi.

ONS ALTIN DÜŞECEK

Ons altın değerlendirmesini de sunan Memiş, kurun 2600 dolar seviyesine inebileceğinin altını çizdi. ( Yatırım tavsiyesi içermemektedir)



