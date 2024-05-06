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Açıklandı: Emekli için ek maaş düzenlemesi 15.00'te açıklanıyor

Bugün 15.00'da başlayacak olan Bakanlar Kurulu toplantısı ile alakalı detaylar oluşmaya başladı.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 12:10
Açıklandı: Emekli için ek maaş düzenlemesi 15.00'te açıklanıyor

Emekli maaşlarına Temmuz ayı öncesinde yeni bir düzenleme gelip gelmeyeceği konusunda gelişmeler milyonlarca birey tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile alakalı olarak uzmanların hesap ve tarih sunumları gün gün devam ederken, bugün 15.00 itibari ile Beştepe'de düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu toplantısı ile alakalı yorumlar yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde toplanacak olan kurulda ülke ekonomisine dair tüm soruların konuşulacağı ve sonuca varılacağı tahminleri yapılırken, 2024öğretmen atamalarına istinaden, maaş zamları ile alakalı olarak da değerlendirmenin sunulabileceği tahmin ediliyor. Peki Temmuz öncesinde emekli maaşlarına zam olacak mı? İşte detaylar..

BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDA EMEKLİ ZAMMI

Bugün saat 15.00 itibari ile başlayacak olan toplantıda ülke ekonomisine dair bir çok konu konuşulacak. Milyonlarca adayın merak ettiği öğretmen ataması ile alakalı olarak yeni tarih ve detay açıklamasının yapılacağı tahmin edilirken, emekliler ve dar gelirli bireyler için alınacak desteklerle alakalı olarak yeni sonuçlara varılacağı tahmin ediliyor. Emekli senesi olması sebebiyle emekliye sağlanacak olan desteklerin şekilleneceği hatta karara bağlanıp, kamuoyuna müjde olarak sunulacağı tahmin ediliyor.

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İsrail-Filistin çatışmasının durdurulması adına alınacak olan kararların da netleşeceği tahmin edilen toplantıda, çatışmaların sona ermesi için ambargo haricinde ne gibi kararlar alınacağının da konuşulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan alınan kararla alakalı olarak zarar hesabının da yapılacağı toplantıda emekli ve öğretmen atamaları açıklamaların ana gündem maddeleri olabileceği belirtiliyor.

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En düşük emekli maaşı için sağlanacak olan destekler ile alakalı olarak yeni açıklamaların yapılabileceği ve yeni kararların alınabileceği konusunda tahminlerini sunan uzmanlar, geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında onaylanacağı belirtilen konuların netleşeceğini belirtiyor. Enflasyonun ay ay artışının devam etmesine istinaden yeni kararların alınacağı bildirilirken, konu ile alakalı yoğun çalışmaların başlayabileceği de belirtilmiş bulunuyor. Gündemin bu denli yoğun olması sebebiyle acil olarak toplantı kararı alındığı bilinirken, toplantı akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19.00 sularında kararlar ile alakalı müjdeli haberleri açıklayacağı tahmin ediliyor.

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