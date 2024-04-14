Acil 50.000 TL nakit arayana o bankadan kıyak! Kimliğiyle gelene 5 dakikada ödenecek

Türkiye’de finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, son dönemlerde artan bir şekilde ihtiyaç kredilerine başvuruyor. Nakit darboğazı yaşayanlar için bankalar, bu geçici çözümü sunarak onların mali yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.





VAKIFBANK'TAN KİŞİYE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Vakıfbank, kişisel finansman ihtiyaçları için bir dizi esnek ödeme seçeneği sunan bir kredi kampanyası başlattı. Müşteriler, istekleri doğrultusunda, kredi taksitlerini ilk üç ay için erteleyebilme fırsatına sahipler.

Bu sayede, kredi kullanıcıları, başlangıçta herhangi bir ödeme yapmadan finansal bir nefes alabiliyorlar. Eğer müşteriler taksit erteleme seçeneğini tercih etmezlerse, standart bir ödeme planına göre geri ödemelerini yapmaya başlıyorlar.





Vakıfbank’ın sunduğu ihtiyaç kredileri, en fazla 36 ay vade ile kullanılabiliyor. Bu süre sınırı, aslında Vakıfbank tarafından değil, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiş olup, tüm bankalar bu yönergeye uymak zorunda kalacak.

50.000 TL üzeri ihtiyaç kredileri için, 100.000 TL’ye kadar olan limitlerde 24 ay vade imkanı sunulurken, 100.000 TL üzerindeki limitler için ise maksimum 12 ay vade ile kredi sağlanabiliyor.





İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL OLUYOR?

Vakıfbank’tan alınan 36 ay vadeli 50.000 TL tutarındaki bir ihtiyaç kredisi için, müşterilerin her ay 3.866 TL taksit ödemesi gerekiyor. Bu durumda, kredinin toplam geri ödeme tutarı 139.000 TL olarak hesaplanıyor.



