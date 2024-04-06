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Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

Özellikle de TCMB'nin politika faiz artırım kararlarını uygulamaya başladığı günden beri kredi faiz oranlarında yaşanan artış endişe verici boyutlara ulaştı

Yayın Tarihi: 06.04.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 11:08
Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

Özellikle de TCMB'nin politika faiz artırım kararlarını uygulamaya başladığı günden beri kredi faiz oranlarında yaşanan artış endişe verici boyutlara ulaştı.

Özellikle de %86'yı aşan faiz oranları kredi ihtiyacı olan bireyin işini oldukça zorlaştırıyor. Ticaret kredisi faizleri %66 üzerinde seyrederken işletmelerin de zor durumda kaldığı gözlemleniyor. Bu noktada yükselen faiz oranları ile birlikte mevduat faizleri de yüzde 64'e yükselmesi kredi ve kredi kartı faizlerinin aksine yatırımcılar için cazip bir seçenek haline gelebiliyor.

Özellikle seçim akabinde faiz oranlarının rekor seviyelere ulaşması üzerine kimi bankalar yeni kampanyaları ile birlikte bazı düzenleme gitmeye başlamış bulunuyor. Bu düzenlemeler doğrultusunda 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vade seçeneğinde geri ödeme tutarlarının da değiştiği gözlemleniyor. Bankaların sunduğu kredi faiz oranları merakla araştırılıyor.

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100.000 TL 24 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ

Bazı bankalar 24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi için sunduğu faiz oranları şu şekilde:

TEB Bankası %3,99 faiz oranı ile aylık ödeme tutarı 7.379 TL'ye tekabül ediyor

QNB Finansbank %4,44 faiz oranı karşılığında ödeme tutarı 7801 TL olarak hesaplanmış bulunuyor

Garanti Bankası %4,87 ile Aylık 8213 TL geri ödeme tutarını belirtirken,

Türkiye İş Bankası %4,90 faiz oranı ile birlikte aylık taksit tutarını 8.242 TL olarak belirlemiş bulunuyor. Bu kapsamda Akbank %4,92, Alternatif Bank %4,99 ve Yapı Kredi Bankası da %5,19 faiz oranını kampanyaları doğrultusunda açıkladı.

Yukarıda geçen faiz oranları ve geri ödeme tutarları arasında büyük farklar bulunuyor. Kredi kullanmak isteyen birey ilk önce bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde karşılaştırması gerekliliği mevcut iken en uygun kredinin de seçimini önemi ortaya çıkıyor. Faiz oranlarında yaşanan bu artışın en büyük sebebi ise artan enflasyon ve döviz kurunun yükselişe geçmesi olarak tahmin ediliyor. Hükümet tarafından Enflasyonun düşürülmesi adına birçok önlem alınmaya devam ediyor

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Acil koduyla açıklandı! 100.000 TL'de geri ödeme tutarları gece yarısı değişti

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