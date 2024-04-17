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Acil nakit arayana 10.000 TL'lik hızır kredisi! Anında onay çıkıyor

Ziraat Bankası, 10 bin TL'lik kredi kampanyasını duyurdu! İşte ödeme koşullarına ilişkin detaylar...

Yayın Tarihi: 17.04.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 19:06
Acil nakit arayana 10.000 TL'lik hızır kredisi! Anında onay çıkıyor

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla yeni bir destek programı başlattı. Emeklilere yönelik bu özel kampanya kapsamında, Ziraat Bankası 10 bin TL'ye kadar ödeme ve kredi imkanı sunacak.

Başvuruların Ziraat şubeleri, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu. Başvuru sürecinde emeklilerden istenen T.C. kimlik numarasıyla yapılacak başvuruların eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerekiyor. Başvuruları uygun bulunan emeklilere, gerekli incelemelerin ardından 10 bin TL ödeme yapılacak.

Ayrıca, Ziraat Bankası emeklilere ihtiyaç kredisi de sağlayacak. Kredi notu güvenilir olan emekliler, kimlikleri ve emekli maaş bordrolarıyla bankadan ihtiyaç kredisi çekebilecekler. Kredi başvuruları için şube, mobil uygulama ve internet bankacılığı kullanılabilecek ve onaylanan kredi anında hesaba yatırılacak.

ziraat bankası

Bu destek programı ile Ziraat Bankası, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunarken, kolay başvuru ve hızlı işlem süreçleriyle de dikkat çekiyor. Emeklilerin bu fırsatlardan yararlanmak için Ziraat Bankası'nın belirtilen kanallarını kullanmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası'nın bu önemli adımıyla, Türkiye'de milyonlarca emeklinin yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

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