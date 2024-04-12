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Acil nakit arayana faizsiz 25.000 TL sürprizi! 3 gün içinde başvuru şartı var

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Faizsiz 25 bin TL ödeme yapılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 13:49
Acil nakit arayana faizsiz 25.000 TL sürprizi! 3 gün içinde başvuru şartı var

Nakit ihtiyaçlarınıza kesin çözüm! Bu banka 25 bin TL kampanyasını başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ 25 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kartı ve kredili ürün kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankaların faizlerinin de artmasıyla birlikte faizsiz kredi kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Garanti Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre bankanın müşterilerine 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans ödemesi yapılacak. Ödeme iki farklı şekilde yapılacak. 

25 bin tl ihtiyaç kredisi kampanyası

İlk olarak 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi aylık 1.667 TL taksit ödemesiyle yapılacak. Başvurular 30 Nisan tarihine kadar alınacak. 30 Nisan tarihine kadar bankanın mobil uygulamasını indirerek müşteri olan vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Müşteri olduktan sonraki 5 gün içinde başvuru yapılabilecek. Müşteri olma sürecini banka şubelerinden tamamlayanlar kampanyadan faydalanamayacak. Kredi başvuruları bankanın mobil uygulaması üzerinden Kredi- İhtiyaç Kredisi adımlarını takip ederek yapılabilecek. 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans ödemesi ise 3 ay vadeli aylık 5 bin TL taksit ödemesiyle yapılacak. 

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