Acil nakit arayanlara 3 ay ertelemeli kredi! O banka kimliğiyle gelenin IBAN'ına yatırıyor

Akbank'tan finansman arayan vatandaşlara müjde geldi! Banka, üç ay geri ödemesiz kullanılacak olan ihtiyaç kredisi seçeneği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Akbank'ın sunduğu bu kredi seçeneği, Ramazan yaklaşırken artan ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin başvuru sürecinin ilk gündeminde yer alıyor.

"Akbank'tan ödemesiz dönem fırsatı"





Akbank, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda "Haziran'a Kadar Ödeme Yok" başlıklı kredi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı. Bu özel kredi seçeneği Akbank'ın telefon şubeleri, internet sitesinden ve mobil uygulamasından başvuru yapılabilecek en kolay seçeneklerden biridir.