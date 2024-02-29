Acil nakit ihtiyacı olanlara iyi haber! O banka faizsiz 20.000 TL kredi başvurusunu açtı!

Bu kampanyadan ING Bonus Card’a, ING Pegasus BolBol Classic Kart'a veya ING Pegasus BolBol Premium Kart'a başvuru yapan ve kartını teslim alan asıl kart müşterileri faydalanabilir. Ancak, ING Light Kart, ING Bonus Business Kart ve ek kartlar kampanyaya dahil değildir.

Kampanya kapsamında müşterilere bedava Taksitli Nakit Avans ve bonus olmak üzere 2 ayrı hoş geldin teklifi sunulmaktadır.

ING BANK KAMPANYA AYRINTILARI





Bedava Taksitli Nakit Avans; 20.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz/masrafsız Taksitli Nakit Avans'tır. İlk Taksitli Nakit Avans’ın 6 ay vade ile ve 20.000 TL limit ile kullanılması durumunda faiz uygulanmamaktadır. Ancak, bu tutarın üzerinde veya farklı bir vade ile kullanımında bankanın belirlediği faiz oranı geçerli olacaktır.



Bonus; kampanyaya katılan müşteriler, katılım tarihinden itibaren 1 ay boyunca yapılan alışveriş işlemlerinden %20 bonus kazanma imkanına sahip olacaklar. Bu kampanya kapsamında en fazla 1.000 TL bonus kazanılabilir.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, kartlarını teslim aldıktan sonra en geç 2 ay içerisinde 2205’e SMS göndermeleri gerekmektedir. Bedava Taksitli Nakit Avans için HTNA, bonus için HBONUS anahtar kelimelerinden birini yazarak SMS gönderilmelidir.



Kampanyaya katılım için gönderilen her SMS, operatörün belirlediği kısa mesaj ücreti üzerinden ücretlendirilir.

ING Bankası'nın faizsiz taksitli kredi kampanyası, müşterilerine ekonomik ve avantajlı bir finansman fırsatı sunmaktadır. Kampanya koşulları ve başvuru detayları müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmiş olup, katılım için belirlenen prosedürlere dikkatle uyulması gerekmektedir.

