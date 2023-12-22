Acil nakit ihtiyacınıza bomba çözüm! O uygulamayı indirene 15.000 TL dağıtılacak

Yılbaşına bir hafta gibi bir süre kala bankalar mevcut kampanyaları konusunda müşterisine uyarılarda bulunuyor. Hayat koşullarının zorlaştığı şu günlerde eşten dosttan borç istemek tarihi karışmış gibi duruyor. Nakit ihtiyacına bankalar tarafından çözüm yolu sağlanırken, gerek faizsiz kredi kampanyaları gerekse de düşük faizli krediler tercih sebebi oluyor.

TCMB politika faizlerinin son 6 aydır artırıma gitmesi kredi ve kredi kartı faizlerinin de yükselmesine mahal vermiş iken, ihtiyaç sahibi hal bu iken geri ödeme konusunda daha yüksek tutarlarla karşılaşmakta. Bu da cepleri yormakta. Ancak bankalar yeni müşteri kazanmak adına başlattığı kampanyaları ile dikkatleri ğzerine topluyor. Vatandaş refahına en uygun bankayı tercih edip, ihtiyacını karşılayabiliyor. Hayat pahalılığı karşısında nakit ihtiyacı ve borçlar birikmiş iken maaşların sadece giderleri karşılaması, ekstra ihtiyaç çıkması halinde cepleri zorlamaya devam ediyor.





6 AY VADE İLE 1.99 FAİZLE

Faizsiz krediler, kredi kartı limitine göre faizsiz nakit avans olarak sunulmakta iken düşük faizli krediler ise geri ödemesi maksimum 12 ay vade ile sunulmakta. Faiz oranlarının hat safhada seyretmesine karşılık Akbank tarafından başlatılan kampanya çok dikkat çekeceğe benziyor. Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında yılbaşına kadar geçerli olmak üzere düşük faizli 15.000 TL'ye kadar kredi desteği sağlanıyor.

AKBANK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Türk liarasının değer kazanması ve KKM'lerden çıkış yapılması adına politika faizlerinde artışa gidilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen TCMB toplantısında politika faizi 42.5'a çıkartılırken, kredi kullanımları da faizlerin yükselmesi sebebiyle düşüş eğilimine geçerken vatandaş, faizsiz ya da düşük faizli kredi kampanyalarına yönelmeye başladı.

Akbank'ın mobil uygulaması olan JUZDAN'ı cep telefonuna indiren müşteriye 15.000 TL'ye kadar ödeme 1.99 faiz imkanı ile veriliyor. Juzdan'a özel Taksitli Avans %4,42 yerine %1,99 fırsatıyla yeni müşteriye özel olarak sunuluyor.