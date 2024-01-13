Acil nakit ihtiyaçlarına hızlı çözüm! Hem faizsiz hem de şipşak verilecek

Bankaların yeni sene ihtiyaç kredisi kampanyaları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARDAN KREDİ KAMPANYALARI

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar yeni senede kredi kampanyası başlatan bankaları yakından araştırmaya devam ediyor. 8 banka yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Kredi kampanyalarından faydalanmak için 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Bankalar 20 bin TL'ye varan kredi ödemelerini 6 ay vadeyle veriyor. Akbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk, Denizbank yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Bankaların kredi kampanyalarına başvurular dijital kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor ve dakikalar içinde sonuçlanıyor. Kredi kampanyalarına başvuracak müşterilerin 18 yaşını tamamlamış olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, bankanın müşterisi olması ve kredi notunun kredi çekmeye uygun olması gibi şartları taşıması gerekiyor. Akbank mobil uygulama üstünden başvuru yapan müşterilerine 6 ay vadeli 20 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapıyor.





QNB Finansbank dijital kanallar aracılığıyla başvuru yapan müşterilerine 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapıyor. Garanti Bankası mobil uygulama üstünden başvuru yapan müşterilerine 6 ay vadeli 15 bin TL'ye varan faizsiz, 10 bin TL'ye kadar yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi ödemesi yapıyor. Yapı Kredi Bankası mobil uygulama üstünden başvuru yapan müşterilerine 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan, 5 bin TL'ye kadar da yüzde 0.99 faizli kredi ödemesi yapıyor. İş Bankası mobil bankacılık üstünden başvuru yapan müşterilerine 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ödemesi yapıyor. Kuveyttürk mobil uygulama üstünden başvuru yapan müşterilerine 2+6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapıyor. Denizbank mobil uygulama üstünden başvuru yapan müşterilerine 6 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar faizsiz, 10 bin TL'ye kadar yüzde 0.99 faizli kredi ödemesi yapıyor.