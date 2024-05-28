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Halkbank’tan çalışana ek ödeme! 30.000 TL’ye kadar veriliyor

Kamu Bankası devi Halkbank tarafından çalışanları yakından ilgilendiren bir kampanya mevcut. Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel olarak kredi imkanı sağlanacağı belirtilirken, banka resmi web sitesinde 30.000 TL'ye kadar kredide faiz oranlarının düşük olacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 17:26
Halkbank’tan çalışana ek ödeme! 30.000 TL’ye kadar veriliyor

Gerek çalışan gerekse de emekli bankalar tarafından kendilerine sunulacak olan ek ödemeleri merakla takip ediyor. Gerek karşılıksız olarak sunulan geri iade kampanyaları gerekse de faizsiz ya da düşük faiz ile sunulacak olan kredi kampanyaları vatandaşın ilgi odağına girerken, bankalar da düzenledikleri kampanyalarını müşteri odaklı olarak başlatıyor. Kamu Bankası devi Halkbank tarafından çalışanları yakından ilgilendiren bir kampanya mevcut. Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel olarak kredi imkanı sağlanacağı belirtilirken, banka resmi web sitesinde 30.000 TL'ye kadar kredide faiz oranlarının düşük olacağı belirtilmiş bulunuyor.

HALKBANK MAAŞ KREDİSİ

Halkbank'ın sunduğu bu özel kredi fırsatı, Maaşını Halkbank'tan alan müşteriler için geri ödemesi kolay bir kredi imkanı olarak biliniyor. Maaşını Halkbank’a taşıyan müşterinin nakit ihtiyaçlarının karşılanması adına sunulan bu destekte cazip faiz oranlarının yanı sıra esnek ödeme yöntemleri, pratik çözüm olarak sunuluyor.

TL

Halkbank resmi web sitesinde ‘Maaşını Halkbank’tan Alanlara Özel Kredi’ kampanyasının alt başlıkları ise memura özel ve asgari ücretliye özel kredi olarak yer alıyor. Kampanya kapsamında 30.000 TL için belirlenen faiz oranı yüzde 5,40 olarak açıklanırken, 30 bin lira krediyi 36 ay vadede kullanan çalışana aylık taksit tutarı 2.306,55 TL’ye denk geliyor.

Kredi esnek ödeme seçenekleri ile de cazip hale gelebiliyor. Aylık eşit taksitli seçenekle bütçe planlaması kolaylıkla yapılacak iken, artan veya azalan taksitli seçeneklerle ödemeler bireye uygun şekilde düzenlenebiliyor. Öte yandan 3 ayda bir eşit taksitli seçenek de sunularak bireye özel ödeme kolaylığı ve esneklik sağlanıyor.

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