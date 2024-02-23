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Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaştan desteğini esirgemiyor! İşte devletin yardım programlarına ilişkin detaylar...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:06
Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek amacıyla geniş kapsamlı yeni yardım programlarını duyurdu. Bu programlar arasında yer alan önemli destekler, vatandaşların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 500 bin TL'ye kadar yardım ve faizsiz konut kredisi imkanı sunuyor. Bu destek, konut sahibi olma hayali kuran bireyler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan hanelere yönelik olarak uygulanan Türkiye Aile Destek Programı, aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında yardım sunuyor. Bu destek, temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanan ailelere maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

Asker Çocuğu Yardımı, Öksüz ve Yetim Yardımı gibi özel durumu olan gruplara yönelik yardımlar da bu programlar kapsamında yer alıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve babası askerde olan çocuklara yapılan yardımın yanı sıra, vefat etmiş ebeveynlere sahip çocuklara da maddi destek sunuluyor.

Devlet Yardım programı

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinden sonra canlı doğum gerçekleştiren ailelere 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3. ve sonraki çocuklar için 600 TL tek seferlik yardım sağlıyor. Bu destek, yeni doğan bebeklerin ailelerine ekonomik rahatlık sağlamayı amaçlıyor.

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik Yaşlı Aylığı ile sosyal güvencesi olmayan engellilere yönelik Engelli Aylığı da bu programlar arasında yer alıyor. Aylık geliri belirli bir seviyenin altında olan yaşlı ve engelli bireylere düzenli maddi destek sağlanarak, yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Devletin bu geniş kapsamlı yardım programları, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara umut olmayı hedefliyor. Bu desteklerin, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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