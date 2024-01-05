Tüm ev hanımlarını Bim markete koşturacak o ürün satışa çıkacak! Bim 12 18 Ocak aktüel katalogu

Bim market zincirleri, önümüzdeki hafta başlatacak olduğu aktüel ürünler kataloguyla bu sefer ev hanımlarının yüzünü güldürmeye garanti ediyor. Her misafir geldiğinde muhakkak konu olan köpüklü Türk kahvesi yapmak artık Bim marketten getirmiş olduğu otomatik ürünle çok kolay! Arnica marka köpüklü Türk kahve makinasını 12 18 Ocak tarihlerinde satışa çıkartacak Bim marketler bu ürün için ayrıca üç yılda garanti veriyor.

Bim marketler köpüklü Türk kahvesi makinesinin yanı sıra çelik kettle, televizyon, cam set üstü ocak, gaz lambası, çift yönlü ısıtıcı, iki kapaklı ayakkabı dolabı, katlanır ayaklı desenli masa, çocuk oyuncakları, balıkçı eşyaları, tencere tava setleri ve cam ürünlerine indirimli şekilde raflarda yer verecek.

KÖPÜKLÜ OTOMATİK TÜRK KAHVE MAKİNESİ SADECE 949 TL



Bim marketler; bir çok ev hanımının işini kolaylaştıracak, misafir geldiğinde telaşlı ev halini geride bırakacak harika bir Türk kahvesi makinesini satışa çıkartacak. 12 Ocak 2024 tarihinde market raflarında yer vereceği Arnica köpüklü otomatik Türk kahve makinesi üç yıl garantili şekilde satışa çıkarılacak. Peşin fiyatına 6 taksit yapılan bu ürünün toplam stoğu ise 8500 olarak belirlendi. Bu 8500 adet stok Türkiye’de bulunan Bim marketlere eşit şekilde paylaştırılacak.

300 ml dört fincan kahve kapasitesine sahip olan ürün 220 volta sahip. Elde yıkanabilir cezve özelliğiyle, çift emniyet sistemi sunuyor. Damlatmadan dökmek için özel olarak tasarlanmış ağzının yanı sıra ışıklı ve sesle uyarı sistemi de bulunuyor. Tek tuşla kolaylıkla kontrol sağlayabileceğiniz köpüklü otomatik Türk kahve makinesi üç taraflı dökme ağzı ile sizlere büyük bir kolaylık sağlayacak.

BİM MARKET 12 18 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU

Bim market zincirleri köpüklü otomatik Türk kahve makinesinin yanı sıra herkese bu katalogu muhakkak sevindirecek bir çok farklı ürünlere de market raflarında yer verecek. Çocuklar için oyuncaklar ve puzzlelar, balıkçılık hobisi olanlar için balıkçılık ürünleri, ev hanımları için tencere tava cam eşyaları ve son olarak teknoloji meraklıları için ise televizyon ses sistemi gibi ürünlere Bim raflarında yer alacak.



















