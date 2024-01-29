Acil para arayanlara faizsiz 20.000 TL kredi! Hesabı olana gün doğdu

İş Bankası'nın resmi sayfasında yayınlanan kampanya duyurusunda "İşCep 'Müşteri Olmak İstiyorum' özelliğini kullanarak İş Bankası'nın müşterisi olun, 20.000 TL'ye varan faizsiz taksit imkanından yararlanın. Kredi kartı gibi birçok avantajı da var!" denildi. Faizsiz 20.000 TL kampanyasına başvurmak istiyorsanız belirtilen başvuru koşullarını sağlamanız gerekmektedir.

"20.000 TL Faizsiz Nakit Avans Kampanyasının Detayları





Kredi kartı başvurusu onaylanan İş Bankası müşterileri, 1 Ocak 2024 - 31 Ocak 2024 tarihlerinin arasında İşCep'in "Müşteri olmak istiyorum" özelliğini kullanarak promosyondan yararlanabilirler. Faizsiz taksitli ön ödemeler 2 ila 6 ay (dahil) arasındaki süreler için geçerlidir.

Kampanyadan faydalanmak için 300 TL'den 20.000 TL'ye kadar 'Taksitli Nakit Avans' kullanılıyor.

Başvuruşar yalnızca İşCep ve Maximum Mobil uygulamasından yapılacaktır.

Kullanabileceğiniz taksit miktarı kartınızın ön alışveriş limiti ile sınırlıdır.

Kampanyada belirtilen faizsiz ön ödeme tutarı en fazla 2 defa kullanılabilir ve toplamda belirtilen tutarı aşamaz. Promosyon kapsamında, kredi kartı başvurusu onay alan müşteriler, kredi kartı limitlerinin %50'sini aşmamak kaydıyla, Maximum Mobil'in 5.000 TL'ye (5.000 TL dahil) kadar faizsiz taksitlerinden hiç beklemeden yararlanabilecek.

Geçerli faiz oranları 2 ila 6 ay (dahil) dışındaki süreler ve 20.000 TL üzeri tutarlar için geçerlidir.

Promosyon kapsamı, İş Bankası'nın "Müşteri Olmak İstiyorum" fonksiyonu üzerinden müşterisi olan ve aynı zamanda kredi kartı başvurusu ile başvurusu onaylanan İşCep müşterileri için geçerlidir.

1 Ocak 2024 ile 31 Ocak 2024 tarihlerinin ​​arasındaki kampanya tanımları, müşterinin işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden sonraki iki iş günü içerisinde her müşteri için oluşturulacaktır.

1 Ocak 2024 ile 31 Ocak 2024 tarihlerinin arasında müşterimiz iseniz promosyondan yararlanabileceğiniz süre 29 Şubat 2024 tarihinde sona ermektedir. Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir.

Kampanyaya uygun kartlar: İş Bankası bireysel kredi kartları (İş Bankası ticari kredi kartları, İş Bankası masrafsız kredi kartları, İş Bankası vergi kartları, İş Bankası üye işyeri kartları ve KGF kartları hariç).

Gerçek kişi ve esnaf müşterilerimizin bireysel kredi kartlarıyla yapılan taksitli işlemlerde müşteri bazlı limit 10.000 TL'dir.

İş Bankası promosyon koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

20.000 TL faizsiz taksit promosyonu hakkında detaylı bilgi için https://www.isbank.com.tr/kampanyalar/iscepten-isbankali-olanlara-20000tlye-varan-faizsiz-tna-ayricaligi adresini ziyaret edebilirsiniz.