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İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek

2024 yılı promosyon ihaleleri devam ediyor. Son dakika açıklanan bir ihale de İş Bankası toplamda 32.100 TL ödeme yapacak

Yayın Tarihi: 06.03.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:12
İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek

Uzun süredir çalışan ve emekli promosyonları ek gelir olarak vatandaşın en çok araştırdığı konulardan biri. Emekli birey promosyon ödemesini alacağı bankayı kendi seçerken, çalışan için çalıştığı kurumun anlaştığı bankadan ödeme alınıyor. Maaş promosyonları açıklamaları gün gün yapılmaya devam ediyor. Maaş alınan banka ile biten anlaşma dönemi sonucunda maaş promosyonları için bankalar arasında ihale düzenlenirken, bu ihalelerde en fazla ödeme veren banka kazanan olarak belirlenen süre boyunca maaş ödemesi yapıyor. Kurumlar çalışan maaşlarını bankaya erken iletmesi sebebiyle, bankaların da bu parayı çalışana ileteceği süre içerisinde işleteceğinden, faiz kazanımı sağlanıyor. Hal bu iken bir kısmını da çalışana promosyon olarak veriyorlar.

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TARAKLI MEM PROMOSYONU AÇIKLANDI

Geçtiğimiz seneden beri emekli promosyon güncellemeleri ile en fazla 10 bin lira civarında emekli promosyonu ödenirken, çalışanlarda ise bu ödemeler kat kat üzerinde olabiliyor. Özellikle de geçtiğimiz sene düşük seyreden ve tepki toplayan MEM promosyonları yeni yıl itibari ile artışa geçmiş iken yeni bir promosyon ihalesi geçtiğimiz gün açıklandı. Yapılan açıklamada 32.100 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

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2024 yılına girilmesi ile birlikte özellikle de İlçe MEM'lerden yüksek tutarlı promosyon ihalesi açıklamaları devam ediyor. Taraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 3 senelik başlatılan ihalede İş Bankası ile mutabakata varıldığı belirtilmiş bulunuyor. Taraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 sene boyunca maaşlarını İş Bankası'ndan alacak iken ek ders ve diğer ödemeler de banka tarafından sağlanacak

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