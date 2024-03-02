Acil toplu para arıyorsanız ING Bank 250.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor! Başvurular az önce açıldı

Nakit sorunu yaşayanlara rahat nefes aldıracak haber geldi. İhtiyaç kredisi imkanları güncellenirken son zamanlarda dikkat çeken İNG Bank kredi kampanyasını açıkladı. ING Bank'ın ihtiyaç kredisi özellikleri ve başvuru detayları haberimizde.



ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Finansman desteği verilirken bankaların ihtiyaç kredisi kampanyasıyla beraber kredi politikası maliyetlerinde farklılık görülüyor. ING Bank da ihtiyaç kredisi kampanyası ile sıkça sorgulanan bankalar arasında yer alıyor. Müşterilere yüksek limitle beraber ihtiyaç kredisi sunulurken 250 bin TL olarak belirlenen kredi limitinden yararlanmak için ING Bank şubelerine gidilerek başvuruda bulunabilirsiniz.

BDDK tarafından yapılan açıklamalar üzerine belirlediği bu sürelere bankalar uymak zorundalar. 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerine 36 aya kadar, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredilerine 24 aya kadar, 100.000 TL üzeri krediden 12 aya kadar vade seçeneği sağlandı.

Kredi maliyetleri aylık yüzde 3,99 oranında faiz hesaplanırken düşük maliyeti ele alıyor.





