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Adına fatura gelen birey dikkat! 250 TL'si Akbank'tan

Nisan ayı kampanyaları açıklanmaya devam ediyor. Akbank Nisan kampanyasında fatura desteği sağlayacağını açıklamış bulunuyor

Yayın Tarihi: 03.04.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 17:56
Adına fatura gelen birey dikkat! 250 TL'si Akbank'tan

Nisan ayında bankaların sunduğu kampanyalar ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Müşteri çekme yolunda emin adımlarla ilerleyen bankalar tarafından müşteri memnuniyetini arttırmak adına da düzenlenen kampanyalar ile alakal şart ve detaylar paylaşılıyor. Son aylarda düzenlediği kampanyaları ile yeni müşterilerine ve mevcut müşterilerine avantajlı teklifler sunan Akbank, bu sefer adına fatura olan bireye özel olarak başlattığı kampanyasını sundu. 1 Nisan da başlayacak olan faturaya geri ödeme kampanyası ay sonuna kadar devam edecek.

AKBANK FATURA TALİMATI

Söz konusu kampanya, adına fatura olan bireyi ilgilendirirken, müşterisine fatura desteği sağlanması hedefleniyor. Son zamanlarda otomatik fatura talimatları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay bankaların otomatik fatura talimatlarına yüzde 5 faiz uyguladığı açıklanırken, bu kapsamda artış gösteren faturalara destek Akbank'tan gelmiş bulunuyor.

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Enerjisa faturası gelen müşteriye özel olarak sunulan kampanyada 250 TL'ye kadar geri ödeme yapılacak. 1 otomatik ödeme talimatına 50 lira ödeme veren banka, toplamda 5 otomatik talimata 250 TL Chippara kazandıracak. Kampanyaya dahil olmadan önce katılma zorunluluğu mevcut iken FATURAC yazarak 4566'ya SMS atmak kampanya katılmak için yeterli olacak.

Axess, Axess Öğrenci ve Free kartlarının kampanyaya dahil olacağı açıklanmış bulunuyor. Bu kartlar üzerinden yapılacak olan başvurular kabul ediliyor. Nisan ayı boyunca devam edecek olan kampanyadan en fazla kazanılacak tutar 250 TL olarak açıklanmış bulunuyor. 30 Nisan'a kadar verilen talimatlardan kazanılan geri ödemelerin 2 Mayıs'ta hesaplara tanımlanacağı belirtilirken, mevcut fatura ödeme talimatlarını iptal edip akabinde kampanyaya dahil olmak için tekrar talimat veren birey kampanyadan faydalanamayacak.

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