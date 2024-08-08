Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Gerek indirim gerekse de kredi imkanı sağlayan markaların yanı sıra ortaklaşa başlatılan çalışmalar ile finans kuruluşları tarafından verilen kredi imkanları da cazip gelebiliyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:10
Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Araç fiyatlarının hat safhada yükseldiği son zamanlarda araç almak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyen birey, bankalardan faiz yüksekliği sebebiyle eli boş dönebiliyor. Hal bu iken otomobil markalarının düzenlediği kampanyalar dikkatleri üzerine topluyor. Gerek indirim gerekse de kredi imkanı sağlayan markaların yanı sıra ortaklaşa başlatılan çalışmalar ile finans kuruluşları tarafından verilen kredi imkanları da cazip gelebiliyor.

DOBLO ALACAKLARA KREDİ KAMPANYASI

Ağustos ayında, Fiat Doblo Combi modeliyle ticari araç satın almak isteyen müşterisine özel yeni bir kampanya başlatıldı. 0 km 2024 model yılı Doblo Combi araçları, uygun kredi fırsatlarıyla sahiplerine sunuluyor. 700.000 TL'ye kadar uzanan kredi imkanı, 12 ay vade ve %2,99 gibi düşük faiz oranı kampanyası ile alakalı açıklama yapan Fİat, Koç Fiat Kredi ortaklığı ile uygun fiyata araç alınmasına olanak sağlıyor.

bhj

FİAT DOBLO AĞUSTOS KAMPANYASI

0 km 2024 model yılı Doblo Combi modellerinde, 700.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatı ile alakalı açıklama yapan Fİat, Uzun vade ve düşük faiz oranıyla bütçeleri yormadan araç alımını sağlıyor. Kampanya detaylarında aracını peşin olarak satın almayı düşünen müşterilere ekstra avantajlar sunulacağı da belirtilmiş bulunuyor. 02.08.2024 - 02.09.2024 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtilen kampanyada 700.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanırken, 12 ay vade ile %2,99 faiz oranı ile geri ödenmesi imkanı bulunuyor.

Fİat Combi Ağustos ayı kampanyası ile alakalı yapılan açıklamada yalnızca Fiat ve Koç Fiat Kredi onayı ile geçerli olduğu ifade edilirken, Bir defaya mahsus peşin olmak üzere, yasal vergiler dahil toplam 7350 TL kredi tahsis ücreti ve 200 TL rehin tesis ücreti talep edildiği bilgisi de kampanya detaylarında yer alıyor.

Geniş iç hacmi, konforlu sürüşü ve ekonomik yakıt tüketimiyle son zamanlarda ticari araç arayan vatandaşın ilk tercihleri arasında yer alıyor. Gerek şehir içi gerekse de şehir dışı seyahatlerde konforun en üst düzeyde yaşandığı araç özellikle de güvenlik donanımları ile tercih sebebi oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat