Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Araç fiyatlarının hat safhada yükseldiği son zamanlarda araç almak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyen birey, bankalardan faiz yüksekliği sebebiyle eli boş dönebiliyor. Hal bu iken otomobil markalarının düzenlediği kampanyalar dikkatleri üzerine topluyor. Gerek indirim gerekse de kredi imkanı sağlayan markaların yanı sıra ortaklaşa başlatılan çalışmalar ile finans kuruluşları tarafından verilen kredi imkanları da cazip gelebiliyor.

DOBLO ALACAKLARA KREDİ KAMPANYASI

Ağustos ayında, Fiat Doblo Combi modeliyle ticari araç satın almak isteyen müşterisine özel yeni bir kampanya başlatıldı. 0 km 2024 model yılı Doblo Combi araçları, uygun kredi fırsatlarıyla sahiplerine sunuluyor. 700.000 TL'ye kadar uzanan kredi imkanı, 12 ay vade ve %2,99 gibi düşük faiz oranı kampanyası ile alakalı açıklama yapan Fİat, Koç Fiat Kredi ortaklığı ile uygun fiyata araç alınmasına olanak sağlıyor.





FİAT DOBLO AĞUSTOS KAMPANYASI

0 km 2024 model yılı Doblo Combi modellerinde, 700.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatı ile alakalı açıklama yapan Fİat, Uzun vade ve düşük faiz oranıyla bütçeleri yormadan araç alımını sağlıyor. Kampanya detaylarında aracını peşin olarak satın almayı düşünen müşterilere ekstra avantajlar sunulacağı da belirtilmiş bulunuyor. 02.08.2024 - 02.09.2024 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtilen kampanyada 700.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanırken, 12 ay vade ile %2,99 faiz oranı ile geri ödenmesi imkanı bulunuyor.

Fİat Combi Ağustos ayı kampanyası ile alakalı yapılan açıklamada yalnızca Fiat ve Koç Fiat Kredi onayı ile geçerli olduğu ifade edilirken, Bir defaya mahsus peşin olmak üzere, yasal vergiler dahil toplam 7350 TL kredi tahsis ücreti ve 200 TL rehin tesis ücreti talep edildiği bilgisi de kampanya detaylarında yer alıyor.

Geniş iç hacmi, konforlu sürüşü ve ekonomik yakıt tüketimiyle son zamanlarda ticari araç arayan vatandaşın ilk tercihleri arasında yer alıyor. Gerek şehir içi gerekse de şehir dışı seyahatlerde konforun en üst düzeyde yaşandığı araç özellikle de güvenlik donanımları ile tercih sebebi oluyor.