Aile Bakanlığı müjde diyerek açıkladı! Başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gün gün destekler ile alakalı başvuru tarihleri ve ödeme tarihleri açıklamaları yapılıyor. Bakanlık tarafından dar gelirli vatandaşa yönelik olarak çok sayıda destek ödemesi yapılıyor. Bunlar bireysel ya da haneye göre şekillenen destekler olarak ödenebiliyor. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere.. Toplum tarafından dezavantajlı kesime sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Bakanlığa yapılan başvurular neticesinde destek ödemelerine hak sahibi olunabiliyor. Bakanlık çoğu desteğini her ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarıyor. Aile desteği, SED desteği, yaşlı, engelli maaşı ödemeleri ve evde bakım maaşı ödemeleri gibi bir çok destek bakanlık tarafından Şubat taksitleri hesaplara aktarılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından istihdam amaçlı başvuruların da açılacağı belirtilmiş bulunuyor.





AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

2023 yılı sonunda her bakanlık bütçe planlarını tamamlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçe görüşmeleri sonrasında Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından 2024 yılında bakanlığa personel alımı gerçekleştireceği belirtilmişti. Göktaş açıklamasında 8000 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını belirtirken Merkez ve taşra da çalıştırılmak üzere KPSS B Grubu puanı esas alınacağı ve herhangi bir sınav yapılmadan personel alınımının tamamlanacağı açıklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı ile alakalı nitelikler tablosu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Peki bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere başvurular ne zaman başlayacak? Bakanlık tarafından başvuru tarihi ile alakalı yapılan açıklamada dün itibari ile sistemin açıldığı belirtilirken, 11 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi. Göktaş açıklamasında şimdiye kadar yapılan personel alımlarında en yüksek sayıda personel alımı gerçekleştireceklerini açıklarken, sebebinin ise deprem bölgesine daha fazla istihdam sağlanması amacıyla yapıldığını belirtmiş bulunuyor. Konu ile alakalı gelişmeler Aile Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden ya da sosyal medya hesaplarında takip edilebilecektir