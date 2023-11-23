Ajanslar SON DAKİKA olarak geçti! Sosyal yardım miktarı 7500 TL üstüne çıkacak

Gerek asgari ücret zammından gerekse de memur ya da emekli maaş zam oranından devletin sağladığı destek ödemeleri de faydalanıyor. Devletin sunduğu yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylığı, evde bakım maaşı, SED, engelli aylığı gibi bir çok destek, Ocak ayında yapılacak zam oranında zamlanacağı tahmin ediliyor. Temmuz ayının başında açıklaması yapılan zam oranından bir çok destek ödemesi de nasibini alarak zamlanmış ve Ağustos ödemelerine minimum yüzde 25 zam eklenmişti.

Her ay düzenli olarak ödenen destek ödemelerinin Kasım taksitleri ayın ilk yarı sonuna kadar hak sahibi hesaplarına aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bu kapsamda sosyal medya hesabından konu ile alakalı tüm ödeme ayrıntılarını sunmuş iken Aralık ayı ödemeleri için vatandaş tarihi merakla bekliyor.





2024 DEVLET DESTEK ZAMLARI

Her ay devlet bütçesinden karşılanan destek ödemeleri Aralık ayı ödemesi sonrasında gündemde en çok konuşulan konu ise Ocak zammı olacak mı sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki devletin maaş olarak ödemesini sağladığı destekler için zam söz konusu ancak destek programlarına herhangi bir zam beklenmiyor. Sürekli destekler de zamdan etkilenmeyecek ancak süresiz ve düzenli olarak ödenen destekler, memur maaş zammı oranında zam alacak. En çok merak edilen konulardan biri olan 1250 TL Aile Destek Programı ödemelerinin zam alıp almayacağı konusunda net bir açıklama yer almazken, süreli programlar arasında yer aldığı için zam almayacağı konuşuluyor.

Süresiz her ay ya da 2 ayda bir maaş gibi ödenen destekler ise Ocak zammından etkilenecek. Zam ile alakalı henüz bir açıklama yapılmasa da Aralık ayı enflasyon rakamları bu zamlar için belirleyici faktör olacak. Evde Bakım maaşı, engelli maaşı gibi destek ödemeleri ile alakalı zam hesaplamaları, uzmanlar tarafından sunuldu. Bu kapsamda 5097 TL olarak Temmuz zammı sonrasında zamlanan evde bakım maaşı Ocak ayında zamlanıp, Şubat ayında zamlı olarak hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor.

MEMUR MAAŞ KATSAYISINA GÖRE

Evde bakım maaşı da memur maaş katsayısına göre zamlanacak. En az yüzde 50 zam alacağı tahmin edilen evde bakım maaşı ödemeleri Şubat ayı itibari ile bu hesaplamalara göre 7500 TL'den fazla ödenecek