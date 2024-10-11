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AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Özellikle de son senelerde emeklilik sistemi ile alakalı bir çok gelişme yaşanırken gözler hükümetten gelecek en ufak bir açıklamaya bile dikkat kesiliyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:32
AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Özellikle de son senelerde emeklilik sistemi ile alakalı bir çok gelişme yaşanırken gözler hükümetten gelecek en ufak bir açıklamaya bile dikkat kesiliyor. Emeklilerin ve asgari ücretli çalışanların maaşlarıyla ilgili beklentiler her geçen gün artarken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamalar 2025 yılı ile alakalı önemli sinyalleri de oluşturmuş bulunuyor. 1 Ekim’de meclisin açılması sonrasında yeni yasalarla alakalı yoğun çalışmaların başladığını ifade eden Güler, gerek maaşlar gerekse de emeklilik düzenlemeleri ile alakalı bilgiyi verdi.  

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ 2025’TE GELECEK Mİ? 

Abdullah Güler, mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda yaptığı açıklamada özellikle de emeklilik yaşına dikkat çekti. "Gelişmiş Batı toplumlarına baktığınızda 45 yaşında emekli bulmak neredeyse imkânsız."  şeklinde açıklama yapan Güler, yeni emeklilik sistemi ve yaş artışının sinyallerini verdi. Özellikle emeklilikte prim ve yaş konusu tekrardan hesaplanacağı by açıklamalar akabinde tekrar gündeme çıktı. 

EMEKLİLİK YILINA GÖRE MAAŞ DÜZENLEMESİ 

Uzun zamandır gündemde olan ve 2024 ve 2025’te emekli olacaklar arasında büyük bir makas olacağı hesaplamaları, emeklinin hızlı hareket etmesine mahal vermekte. 2025’te enflasyon artışları ve refah payları ile birlikte emekli maaşlarının 2024’te emekli olanlardan daha düşük bir tutara bağlanacağı belirtiliyor.  

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

EYT’LİLER İŞ BULAMIYOR 

EYT’den emekli olan kişiler ile alakalı yapılan değerlendirmelerde işverenin EYT’li çalıştırmadığı bilinirken, Güler açıklamalarında bu konuya da değindi. Güler’in açıklamasına ışık tutan SGK uzmanı Özgür Erdursun, EYT’linin iş verene ekstra bir masraf getirmediğini ifade ederek;  “Aslında emekli bir çalışanın işverene ek maliyet getirmediği gibi bazı durumlarda avantaj da sağlayabilir.” dedi.  

EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEMELER GELECEK 

GÜler tarafından net olarak yapılan açıklamada "Hakkaniyetli bir sistem oluşturmalıyız." Denilirken, bu durumun emeklilik şartlarına yansıyacağı tahmin ediliyor. Özellikle de 2025’te emeklilik yaşının tekrardan düzenleneceği iddia ediliyor.  


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