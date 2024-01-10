Akaryakıt fiyat tarifesinde yeni güncelleme! 600 TL'ye 150 TL iade ediliyor

Akaryakıt fiyatları gün gün merakla araştırılıyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde en büyük etken brent petrol fiyatları olurken, yaz mevsiminden beri fiyatlar dalgalı seyrine devam ediyor. Yaz başında neredeyse 100 dolara dayan brent petrol varil fiyatı, akaryakıta da zam olarak yansıdı. Ve bu kapsamda akaryakıt fiyatları o tarihten sonra gün gün arttı. Ekim ayında petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenen akaryakıt fiyatları da düşüş eğilimi gösterirken, yeni yıl zamları ile tekrardan eski seyrine ulaşmış bulunuyor.

İŞ BANKASI AKARYAKIT KAMPANYASI

Yaşanan bu artış karşısında vatandaş, bankaların kendilerine sunduğu imkanları araştırıyor. İş Bankası tarafından dikkat çeken bir açıklama yapılırken, belirli şartları taşıyan müşteriye 150 TL MaxiPuan verileceği belirtilmiş bulunuyor.





Benzin, motorin ve LPG kullanıcılarını yakından ilgilendiren İş Bankası akaryakıt kampanyasında Shell istasyonlarından yapılacak alışverişe karşılık ödeme yapılacağı belirtilirken, 600 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişine tekrardan akaryakıt alımında kullanılacak 150 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

SHELL AKARYAKIT KAMPANYASI

Ocak ayı itibari ile başlayan kampanyanın 15 Şubat tarihinde sona ereceği açıklaması bankanın kampanya sayfasında yer alıyor. 15 Şubat ta sona erecek olan kampanyadan hak kazanılan ödemelrin 21 Şubat tarihinde hesaplara aktarılacağı belirtilirken, Mart ayına kadar harcanma hakkı bulunuyor. Söz konusu kampanyadan her bireyin 1 kere faydalanabileceği de açıklandı. Söz konusu kampanyadan hak kazanılan Chippara'nın yine aynı benzin istasyonunda akaryakıt alımında kullanılabilecek.